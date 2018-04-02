'Meteor' denizle buluştu

Ustaoğlu Yat ve Gemi Sanayii tarafından Mete Grup'a inşa edilen 'Meteor' isimli motor yat, Ereğli'de düzenlenen törenle denize indirildi.

47 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde 'Meteor' isimli motor yat, 16 knot hıza ulaşabiliyor. 2016 yılında inşasına başlanan 16 odası olan 'Meteor'da; jakuzi ve yüzme havuzu bulunuyor.

Ustaoğlu Yat ve Gemi Sanayii, 1968 yılında Karadeniz Bölgesi'nde kurulan ilk tersanelerden olup, çeşitli tip ve boyutlarda balıkçı tekneleri inşa ederek üretimine başlamış ve her geçen gün gelişen denizcilik sektörüne, 1982 yılında başlattığı çelik konstrüksiyon üretimini de ekleyerek yurtiçi ve yurtdışındaki firmaların ve gemi sahiplerinin beklentilerini karşılayacak şekilde uluslararası standartlarda her türlü gemi inşa-onarım ve mega yat inşa alanlarında hizmet veriyor.











Vira Haber