MİLGEM kapsamında fırkateyn yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde önemli kararlara imza atıldı. Yerli ve milli projelerin görüşüldüğü toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda alınan önemli kararlar arasında savunma sanayi sektörünün merakla beklediği MİLGEM 5, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, TUSAŞ Silah Fabrikası ile HÜRKUŞ simülatörü gibi önemli projeler bulunuyor.

FİRKATEYN SINIFI GEMİ

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye’de ilk kez korvet tipi bir askeri geminin üretilmesine olanak veren Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında dört adet korvet geminin ardından, İ sınıfı firkateyn olarak üretilecek olan 5’inci geminin üretimi için komiteden onay çıktı. Proje kapsamında 5. geminin tasarımı ve inşasını İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın yapması planlanırken, projenin 6, 7 ve 8. gemilerinin özel sektör tersanelerinde inşa edilmesi hedefleniyor.

MİLGEM’le birlikte tüm donanmada kullanılacak olan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT SYS) projesi de İcra Komitesi’nin onay verdiği projelerden biri oldu. HAVELSAN tarafından üretilen ve testlerinin son aşamaya geldiği sistem, birden fazla birime hep birlikte kendi kaynakları, silahları ve sensörlerini ortaklaşarak kullanarak harp etme yeteneği kazandıracak. Ani tepki gerektiren durumlarda donanmanın daha hassas ve daha hızlı karar vermesini sağlayacak sistem, tüm donanmanın daha koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

BURUN TOPU

Komite, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile yerli bir silah şirketinin birlikte kuracağı silah fabrikasına ilişkin de bir karar aldı. ATAK helikopterinin, yurtdışından ithal edilen 20 milimetre burun topunun yerlileştirilmesine yönelik alınan karar gereği, TUSAŞ ile yerli bir silah şirketi birlikte kuracakları silah fabrikasıyla ATAK helikopterinin burun topunu üretecek. Komitenin aldığı bir diğer karar da yeni nesil eğitim jeti HÜRKUŞ’un simülatörünün üretilmesine ilişkin oldu. HAVELSAN ve TUSAŞ’ın birlikte üreteceği simülatör, HÜRKUŞ’un birebir özelliklerini barındıracak ve pilotlara yerde eğitim imkânı sağlayacak.

ALTAY TANKI GÜNDEME GELMEDİ

Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde Altay tankının merakla beklenen seri üretim sözleşmesi konusu ise gündeme gelmedi. Türkiye’nin ilk milli ana muharebe tankı olması beklenen Altay tankının güç grubu geliştirilme sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC arasında haziran ayında imzalanmıştı. Bu imzaların ardından seri üretime yönelik bir sözleşme beklenirken, henüz bu yönde bir adım atılmadı.

Vira Haber