Rusya'dan kamataran tipi uçak gemisi

Krylov Devlet Araştırma Merkezi, uçak gemisi temel konseptini değiştiriyor. TASS haber ajansında yayınlanan makaleye göre, Ağustos ayı sonunda Army -2018 forumunda ilk defa yeni tasarım sunuldu.

Bu yeni tasarım konsept, yarı katamaranlara dayanıyor, ancak önerilen projenin henüz bir ismi yok. Nükleer olmayan çok rollü uçak gemisi olacak. Sözcü, TASS'a verdiği demeçte, "Geminin su altı bölümünün yarı katamaran tasarımı projenin önemli ayırt edici özelliğidir" dedi.

Normalde katamaranlar iki paralel gövdeye ve bunları birleştiren bir üstyapı platformuna sahiptir. Önerilen yarı katamaran gövdesi, kıç tarafına doğru ikiye ayrılan bir kırlangıç ​​kuyruğuna benzeyecek.

Yeni yarı katamaran tasarımı, daha az deplasman ağırlığına karşın yeterli uçuş güvertesi sağlayacak.

Krylov Merkezi, önerilen uçak gemisinin su deplasmanının 44 bin ton olacağını. Geminin 304 metre uzunluk, 78 metre güverte genişliğinde olacağını, geminin su içindeki derinliğinin 8.5 metre, tam hızının - 28 knot ve seyir menzilinin 8 bin mil olacağını açıkladı.

Gemi, 46 uçak taşıyacak. Rusya'nın uçak gemisi Admiral Kuznetsov 59 bin tonluk deplasmanına karşılık 52 uçak ve helikopter taşıyor.

Kaynak: Defence

Vira Haber