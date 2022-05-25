'Milipol Qatar' Katar'da Başladı! Fuara Türkiye'den 4 Firma Katıldı

Başkent Doha'daki Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) düzenlenen ve 3 gün sürecek fuara, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki 22 ülkeden 220 firma katılıyor. Bu firmalardan 4'ünün Türkiye'den olduğu belirtiliyor.

Fuar, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Türkiye'den Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, Sahil Güvenlik Lojistik Başkanı Albay Ercan Şenvardar, Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Birimi Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yavuz Kılınç ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu'nun katılımıyla başladı.

Fuara, Nurol Makina ve Sanayi, Ares Tersanecilik, Desan Deniz İnşaat Sanayi ve Qsur olmak üzere güvenlik ve savunma sanayinde uzmanlaşmış 4 Türk firması katılıyor.

Katılımcı firmalar, iç güvenlik ve sivil savunma sektörlerine yönelik en son teknolojileri ve ekipmanları sergiliyor.

Fuar kapsamında ayrıca, önemli etkinlikler için güvenlik yönetimine ve siber güvenliği artırma araçlarına odaklanan çeşitli güvenlik sempozyumları da düzenlenecek.