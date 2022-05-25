Sanmar Tersaneleri, Svitzer Rivas’ı Teslim Etti

Sanmar Tersaneleri’nde inşa edilen ve Svitzer Rivas adı verilen Boğacay XLVI serisi RAmparts 2400SX sınıfı Z-drive römorkörü Svitzer’e teslim edildi. Römorkör, Svitzer tarafından Dominik Cumhuriyeti’ndeki operasyonlarda kullanılacak.

Svitzer Americas Direktörü Arjen van Dijk, “Bu yeni teslim römorkörümüzle beraber müşterilerimizin taleplerini gelecekte de karşılamak için yatırım yapıyoruz. Karayipler’deki operasyonlarımız Svitzer Americas için kilit öneme sahip ve filomuzu genişletip modernize ederek lider römorkaj hizmetleri konumumuzu daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

24.4 metre uzunluğunda, 11.5 metre genişliğinde ve 4.38 metre derinliğindeki Svitzer Rivas, 80 ton çekiş gücüne sahip ve 12 knot hıza ulaşabiliyor.

Svitzer Rivas, American Bureau of Shipping (ABS) kurallarına göre inşa edildi.

KAPTAN DICKSON RIVAS’IN ADINI TAŞIYOR

Sanmar Tersaneleri Başkan Yardımcısı Ali Gürün ise, şunları söyledi:

“Svitzer’in filosunu geliştirmek için bir kere daha Sanmar’ı seçmesinden dolayı mutluyuz. Svitzer Rivas, Svitzer’in Dominik Cumhuriyeti’ndeki hizmetlerine katkı sağlayacak. Römorkör, Sanmar’ın çok eski bir müşterisi ve aynı zamanda arkadaşımız olan Kaptan Dickson Rivas’ın adını taşıyor. Hatta yıllar önce Sanmar yapımı römorkörlerle kaptan ve genel müdür olarak Türkiye’den Dominik Cumhuriyeti’ne gitti. Dickson, römorkaj sektöründe uzun yıllar hizmet verdi. Kısa süre sonra emekli olacak. Svitzer’i, yeni römorköre sevgili dostumuzun adını verdiği için tebrik ediyoruz.”