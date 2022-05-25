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Phoenix Express-2022 Askeri Tatbikatı Tunus'ta Başladı

Phoenix Express-2022 Askeri Tatbikatı Tunus'ta Başladı

Tunus'un kuzey sahillerinde Phoenix Express-2022 ortak askeri deniz tatbikatı başladı.

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Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı işbirliğiyle, ülkenin kuzey sahillerinde icra edilecek.

Açılış töreninde konuşan ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı Komutanı Amiral Robert P. Burke, bölgesel işbirliğini ilerletme çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatın Akdeniz'de istikrar ve güvenin sağlanması için yapıldığını dile getirdi.

Tunus'un yanı sıra Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Moritanya, ABD, İtalya, İspanya, Belçika, İngiltere, Yunanistan ve Malta olmak üzere toplam 13 ülkenin katıldığı tatbikat, 3 hazirana kadar Tunus özelinde Akdeniz'de gerçekleştirilecek.

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