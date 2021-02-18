Mısır'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Tekne Devrildi: 5 Ölü
Mısır'ın kuzeyindeki Port Said kenti açıklarında kötü hava şartları nedeniyle bir teknenin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
A+A-
Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Port Said kenti açıklarında Akdeniz'de demirli bulunan bir gemiye koli nakliyatı yapan tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan dev dalgaların altında kalarak devrildi.
Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAZI LİMANLAR KAPATILDI
Öte yandan ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, bazı limanların kapatılmasına neden oldu.
İskenderiye, Ed-Dehile, Şarm eş-Şeyh, Burullus ve Nuveyba limanlarının kapatıldığı aktarıldı.
Mısır meteoroloji birimleri, hafta boyunca ülkenin yoğun yağış ve şiddetli rüzgarın etkisinde olacağı uyarısında bulunmuştu.
Bu haber toplam 160 defa okunmuştur
Etiketler : mısır, port said, deniz kazaları, akdeniz
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.