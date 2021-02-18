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Mısır'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Tekne Devrildi: 5 Ölü

Mısır'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Tekne Devrildi: 5 Ölü

Mısır'ın kuzeyindeki Port Said kenti açıklarında kötü hava şartları nedeniyle bir teknenin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Port Said kenti açıklarında Akdeniz'de demirli bulunan bir gemiye koli nakliyatı yapan tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan dev dalgaların altında kalarak devrildi.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAZI LİMANLAR KAPATILDI

Öte yandan ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, bazı limanların kapatılmasına neden oldu.

İskenderiye, Ed-Dehile, Şarm eş-Şeyh, Burullus ve Nuveyba limanlarının kapatıldığı aktarıldı.

Mısır meteoroloji birimleri, hafta boyunca ülkenin yoğun yağış ve şiddetli rüzgarın etkisinde olacağı uyarısında bulunmuştu.

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