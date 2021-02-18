Deniz Kültürü Derneği Neptün Beyannamesi'ni İmzaladı

Deniz Kültürü Derneği, Neptün Beyannamesi'ne imzacı oldu.

Denizcilerin kilit çalışan olarak tanınması ve aşı önceliği, altın standart sağlık protokolleri oluşturulması ve uygulanması, mürettebat değişikliğini mümkün kılmak için gemi işletmecileri ve kiracılar arasında iş birliğinin artırılması, kilit denizcilik merkezleri arasında denizciler için havayolu trafiğinin sağlanmasını talep eden beyannameye daha önce ülkemizin önde gelen denizcilik kuruluşları da imzacı olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Kültürü Derneği Başkanı Hakkı Şen şunları söyledi: "Denizcilik evrensel bir meslektir, denizcinin amentüsünde dayanışma var, suyun altında havasını, suyun üstünde ekmeğini paylaşır. Dayanışma sözcüğü en çok denizcilere yakışır. Deniz kültürünü içselleştirmiş, kurumsallaşması için çaba sarf eden bir kurum olarak böyle bir çağrıya kayıtsız kalamazdık. Denizcilik insanlığa hizmet eden bir meslektir, onun için bütün denizcilerimize Allah selamet versin diyoruz."

Vira Haber