BM, Yemen'in Güneyinde Balıkçıları Desteklemek İçin Bir Proje Başlattı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, UNDP'nin Japonya'yla birlikte başlattığı destek projesinin, ülkenin güneyindeki kıyı kentleri Aden ile Mukalla'daki yerel balıkçıların kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, projenin 1000 kişiye iş becerileri ve modern balıkçılık teknikleri konusunda eğitim verilmesi, küçük işletmelere hibe dağıtılması, tekneler, motorlar ve balık ağları dahil olmak üzere alet ve ekipman sağlanmasını kapsadığı aktarıldı.

UNDP'nin Yemen Temsilcisi Auke Lootsma, "Proje aracılığıyla, ülkedeki ekonomik istikrarsızlıktan etkilenen en savunmasız toplulukları desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lootsma, 18 ay sürmesi planlanan projeden katılımcıları ve aileleri dahil olmak üzere 7 binden fazla kişinin yararlanmasının beklendiğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Vira Haber