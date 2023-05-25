Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda Bir Gemi Karaya Oturdu

Deniz trafiğini ve kanalları gözlemleyen Leth Agencies'e göre, Xin Hai Tong 23 adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürüldüğü duyuruldu.

Mısır merkezli “Kahire el-İhbariyye” televizyon kanalına bağlanarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, “Suudi Arabistan’dan gelen ve teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürülme çalışmaları başarıyla sonuçlandı.” dedi.

Rabi, yük gemisinin kurtarılmasının ardından deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceğini söyledi.

Yük gemisinin karaya oturmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten Rabi, geminin bakımlarının yapılacağını kaydetti.

Vira Haber