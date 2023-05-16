MSC Aurelia Gemisi Kaptanına Teşekkür Plaketi

Ülkemizde yaşanan afet sonrası grup şirketleri MSC, MEDLOG ve ASYAPORT’un destek ve yardım seferberliği kapsamında depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere İskenderun Limanı’na demirleyen MSC AURELIA gemisi, dün limandan ayrıldı.

MSC AURELIA gemisinin İskenderun’da kaldığı süre boyunca yerel yönetim ve AFAD koordinasyonuyla, 1.000'den fazla yatak kapasitesi, üç öğün yemek servisi ve hijyenik koşullar sağlanarak depremzedelere geçici barınma konusunda destek verildi. Gemi, Türkiye’ye gelirken MSC Grubu ve MSC Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediatrik ilaçlar, gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, uzun ömürlü yiyecek-içecekler, giysi ve battaniyeleri getirerek, AFAD’ın belirlediği varış noktalarına ve oradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yine MSC Grubu şirketlerinden Medlog Lojistik çekicileri ile taşındı.

Geminin İtalyan şefleri, gemideki depremzedeler için yemekler ve ikramlar hazırlarken, çocuklar için pasta ve kurabiye yapma etkinlikleri gerçekleşti. Aynı zamanda, çoçukların açık alan ihtiyaçlarını karşılamak için geminin helikopter pisti halı saha olarak yeniden düzenlendi. Ramazan ayında ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımlarıyla depremzedeler için iftar yemeği verildi. Geminin İtalyan şefleri Ramazan ayı içerisinde gemi dışındaki depremzedeler için de iftarlar düzenledi.

İskenderun’a veda eden gemiyi limana getiren ve kaldığı süre boyunca geminin güvenliğini sağlayan Kaptan Dumitru Rusu’ya deprem sürecindeki tüm yardımları ve özverili çalışmaları için teşekkür plaketi takdim edildi. Kaptan, plaketini MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ve Medlog Lojistik Mersin Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu’nun elinden aldı.

Vira Haber