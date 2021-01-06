MSC Cruises 2022 Yaz Programlarını Açıkladı

MSC Cruises, Nisan 2022'den Kasım 2022'ye kadar süren yaz sezonu içerisinde, aralarından seçim yapabileceğiniz 19 gemi ile misafirlerini ağırlamak üzere çok sayıda güzergah seçeneği sunuyor. MSC Cruises, Akdeniz tarzı seyahat stili ile Avrupa'nın önde gelen kruvaziyer hattı olarak, 2022 Yazı için Akdeniz'de daha fazla biniş limanı seçeneği sunarak, bu çarpıcı bölgede 10 gemi konumlandırılmıştır. Ayrıca, güneşli Karayipler'de dinlenmek isteyenler için ise biniş limanları olarak Miami ve Port Canaveral belirlenmiştir.

MSC Cruises, unutulmaz gemi içi deneyiminin yanısıra otantik uluslararası mutfaklardan lezzetli yemek seçenekleri, dünya standartlarında eğlence, her yaştan aile ve çocuk için ödüllü tesisler ve aktiviteler, lüks spa ve spor salonları ile her ihtiyacı karşılayacak konforlu ve zarif konaklama seçenekleri sunar.

BATI AKDENİZ –7 gecelik seyahatler sunan beş gemi

Batı Akdeniz, yaz için en ikonik ve en popüler tatil destinasyonlardan biridir ve MSC Cruises misafirlerine, İtalya, Fransa, İspanya ve Malta'yı ziyaret eden rotaları ile muhteşem kombinasyonlar sunuyor. Dünyanın her yerinden kolayca erişilebilen farklı limanlardan biniş seçenekleri ile bu destinasyonlar, konuklara kendilerini Akdeniz'in eşsiz ruhunu hissetme, dünyanın ünlü tarihi ve kültürel alanlarından bazılarını keşfetme, mağaza ve butiklere göz atma ve dünya standartlarında mutfak lezzetlerinin tadını çıkarma şansı sunuyor. Batı Akdeniz'deki gemilerin her biri, özel hizmet ve ayrıcalık arayan seçici misafirler için şirketin benzersiz “gemi içinde gemi” konseptini sunan MSC Yacht Club deneyimine sahiptir.

• MSC Seaside, her Cumartesi günü Cenova hareketli olarak Civitavecchia, Palermo, Cagliari, Palma de Mallorca, Valencia, Marsilya'ya ;

• MSC Splendida, her Cumartesi günü Cenova’dan hareketli Marsilya, Barselona, İbiza, Napoli, Livorno;

• MSC Seaview MSC Cruises'un popüler rotası her Pazar Cenova'dan hareketli Napoli, Messina, Valletta, Barselona, Marsilya'ya;

• MSC Fantasia her Pazar günü Cenova'dan hareketli Marsilya, Barselona, La Goulette, Palermo, Civitavecchia'ya;

• MSC Meraviglia her cumartesi günü Barselona'dan Cannes, Cenova, La Spezia, Civitavecchia, Palma de Mallorca'ya;

giden rotalarını gerçekleştirecektir.

DOĞU AKDENİZ – 7 gecelik seyahatler sunan beş gemi

Doğu Akdeniz rotası son yıllarda popülaritesini artırdı ve MSC Cruises 2022 yaz programı bu güzergahın içerisindeki Adriyatik ve Ege Denizi programları ile en iyi seçenekleri misafirlerine sunmaktadır. İtalya, Yunan adaları, Hırvatistan ve Arnavutluk gibi bu bölgedeki en iyi güzergahlardan bazılarını içeren Doğu Akdeniz'deki yolculuklar, tarihi cazibe merkezleri, muhteşem plajlar ve renkli sahil şeritlerinin mükemmel bir birleşimini sunmaktadır.

· MSC Musica Cumartesi günleri Venedik'ten Bari, Santorini, Hanya, Korfu, Dubrovnik'e;

· MSC Armonia Pazar günleri Venedik'ten Brindisi, Mikonos, Pire, Korfu, Kotor'a;

· MSC Lirica Venedik'ten Split, Santorini ve Mykonos, Dubrovnik, Ancona'ya;

· MSC Sinfonia Venedik’ten Cumartesi günleri, Kotor Montenegro, Yunan Adaları Mikonos ve Santorini ayrıca Sarande ve Bari’ye

· MSC Opera Trieste ana hareket limanı ile cumartesi günleri Bari, Korfu, Kotor, Dubrovnik, Split'e

güzergahlarını gerçekleştirecek.

MSC Musica, MSC Lirica ve MSC Sinfonia gemilerimiz şimdi rezervasyona açık. MSC Armonia ve MSC Opera gemilerimiz ise çok yakında rezervasyona açılacak.

KARAYİPLER – ABD'de iki ana limana sahip iki gemi

“Dünyanın Kruvaziyer Başkenti" olarak bilinen Miami ve dünyanın üçüncü büyük kruvaziyer limanı Port Canaveral'dan yola çıkan her iki MSC Cruises gemisi, şirketin Bahamalar'daki özel ada destinasyonu olan Ocean Cay MSC Marine Reserve adasına - yolculuğun en önemli varış noktası olan gizli bir mücevher- uğrayacak.

· Şirketin amiral gemisi olan MSC Seashore, Miami'de konumlandırılacak ve her hafta Ocean Cay limanına uğrayarak Doğu veya Batı Karayipler'e doğru iki alternatif güzergah sunacak.

· MSC Divina, ana liman olarak Port Canaveral'den 2, 3 veya 4 gecelik yolculuklarla Ocean Cay, Nassau'ya ve 7 gecelik yolculuklarla Ocean Cay ve Meksika'ya yolculuklar gerçekleştirecek. MSC Divina ayrıca yaz sezonunun başında Miami'den yola çıkarak Jamaika, Aruba, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Honduras, Ocean Cay’e uğrayarak yolculuğunu Port Canaveral'da tamamlamak üzere 12 gecelik muhteşem bir seyahat sunacak.

SONBAHAR 2022

Sonbahar için özenle seçilmiş uzun yolculuklar, gerçekten benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu yolculuklar önümüzdeki aylarda rezervasyona açılacak.

· MSC Splendida Akdeniz'den Atlantik Okyanusu'na doğru 9 gecelik yolculuk- Cenova, Malaga, Kazablanka, Lizbon, Barselona ve Marsilya. Casablanca ve Lizbon'u uğraklı olarak.

· MSC Orchestra ile Cenova hareketli olarak Yunanistan ve Türkiye'ye 11 gecelik yeni bir güzergah ve limanda uzun kalış süresi ile İstanbul'a dönüş.

· MSC Lirica,11 gecelik dört yolculuk ile Cenova hareketli olarak Roma, Kıbrıs'ta Limasol ve bir gecelik konaklama ile Hayfa: Beytüllahim, Nasıra ve Kudüs, dönüş yolunda Girit ve Olympia uğraklı olarak.

KUZEY AVRUPA – 2 geceden 21 geceye kadar yolculuklar sunan beş gemi

Kuzey Avrupa'da seyahat etmek gerçekten büyülüyici hissettirir ve valiz toplamadan dünyanın nefes kesici sahil şeridi ve benzersiz manzaralarını, muhteşem bir yolcu gemisinin bakış açısından seyretmek benzersiz bir deneyim sunar. Bu yolculuklar yakında rezervasyona açılacak.

· MSC Grandiosa, ilk sezonunu Cumartesi günleri Kiel'den ve Pazar günleri Kopenhag'dan hareketli olarak iki alternatif güzergah ile Kuzey Avrupa'da geçirecek (7 gece Baltık Başkentlerine ve 7 gece Fiyortlara);

· MSC Poesia: Warnemuende ana limanı ile, Baltık başkentlerini, Fiyortları ve Grönland'ı ziyaret ederek 7 ila 21 gece arasında gemi yolculukları sunacak

· MSC Orchestra, Hamburg hareketli İzlanda, İrlanda, North Cape ve Spitzbergen'e 10 ila 14 gecelik karma yolculuklar sunacak

· MSC Preziosa, Pazar günleri Kiel'den Baltık başkentlerine veya Fiyortlara iki alternatifli güzergah sunacak

· MSC Magnifica ana liman Southampton olarak, Akdeniz ve Kanarya Adaları gibi; Baltık başkentleri, ve Fiyortlar da dahil olmak üzere çeşitli destinasyonlar için 2 ila 14 gecelik yolculuklar sunacak

ASYA – ilk kez konumlandırılacak olan iki gemi

MSC Cruises 2022 yazında bu bölgede ilk kez iki gemiyi konumlandıracak. - Şirketin en yeni gemilerinden biri olan MSC Virtuosa’ya daha sonra, kardeş gemisi MSC Bellissima da katılacak. Her iki gemi için ayrıntılı güzergahlar daha sonra açıklanacak.