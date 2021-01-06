Vinci, Konteyner Takip ve Rota Arama Platformu Shipsgo’ya Yatırım Yaptı

Türkiye, Almanya ve İngiltere’de 2018 yılının son çeyreğinden bu yana endüstri 4.0, mobilite, enerji ve lojistik alanlarında yatırım yapan Vinci Girişim Sermayesi, İzmir merkezli ShipsGo’ya da ortak oldu. İnci Holding’in stratejik yatırımcısı olduğu Vinci’den tohum yatırımı alan ShipsGo, 2016 yılından bu yana uluslararası deniz ticareti için konteyner takip etme ve rota arama platformu olarak faaliyet gösteriyor. Halihazırda işletmeler tarafından manuel olarak yapılan konteyner takibi ve rota araması, ShipsGo’nun büyük veri tahminine ve canlı uydu verilerine dayalı teknolojisi sayesinde anlık ve otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar platform üzerinden ilgili paydaşlar ile de bu bilgiyi kolaylıkla paylaşabiliyor. Platform, tahmini varış süresini, aktarmaları ve muhtemel rötarları kullanıcılar ile akıllı bildirimlerle paylaşarak sonraki lojistik adımlarının planlamasını da sağlıyor. ShipsGo bu sayede hem kullanıcılarına demuraj gibi istenmeyen masrafları önleme imkanı sağlayıp, müşteri memnuniyetini artırıyor hem de konteynerlerin beklemede geçirdiği sürenin düşürülmesi ile birlikte uluslararası deniz ticaretinde verimliliği yükseltiyor.

“VİNCİ İLE GLOBAL PAZARDA DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ”

Rota arama ve konteyner takip alanında Türkiye’deki birçok ihracatçı şirketin ve aracı taşımacıların müşterisi olduğu ShipsGo, rota bazlı reklam özelliğini de ilk olarak Türkiye’de hayata geçirdi. Bu özellik sayesinde aracılar (forwarder), ana taşıyıcılar ve diğer hizmet sağlayıcıları diledikleri rotaya direkt olarak reklam verme imkânı yakalayabiliyor. Kuruluşundan itibaren global bir vizyon ile hareket eden ShipsGo gelirlerinin yüzde 20’sini yurtdışından elde ediyor ve Vinci yatırımı ile bu oranı ivmeli olarak artırmayı hedefliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (DEPARK) faaliyette bulunan ShipsGo’nun kurucusu ve CEO’su Merdan Erdoğan, yatırımın ardından yaptığı açıklamada, “Vinci’yi ilk yatırımcımız olarak aramızda görmekten çok mutluyuz. Vinci’nin hem şirketimizin kurumsallaşmasına katkıda bulunacağına hem de tedarik zinciri ve lojistik alanındaki tecrübesi ve uzmanlığı ile ShipsGo'yu bir sonraki seviyeye taşımamıza ve global pazarda daha büyük bir yer edinmemize yardımcı olacağına eminiz” dedi.

“SHİPSGO’YU BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton da yeni yatırımla ilgili şunları söyledi: “Vinci Girişim Sermayesi olarak, bizim için özel bir yeri olan İzmir'deki ilk yatırımımız ShipsGo'yu portföyümüze eklediğimiz için çok mutluyuz. Pandemi sürecinde birçok fırsata baktık, 2020 yılının üçüncü yatırımı olan ShipsGo’ya yatırım kararını almamızda global çapta ölçeklenebilir bir ürün olması, yetkin ve adanmış takım, müşteriye değer sağlayan ürün odağı ve sağlam teknolojik inovasyonlar en önemli etmenler oldu. Platformun ilave kullanım alanlarını ShipsGo ekibinin vizyoner bakışı ve Vinci’nin deneyimi ile birlikte büyüteceğimize eminiz.”

Vira Haber