MSC Cruıses filosunu genişletiyor

Yeni sipariş edilen beşinci Meraviglia sınıfı gemisi ile birlikte, MSC Cruises’in sipariş ettiği LNG ile çalışan gemi sayısı toplamda beşe yükseldi. MSC Virtuosa’nın inşaatının başlamasıyla birlikte MSC Cruises’a ait üç gemi şu anda STX France tarafından eş zamanlı olarak yapım aşamasında.



MSC Cruises ile STX France Meraviglia sınıfı beşinci cruise gemisinin inşaatı için anlaşma-sözleşme imzaladı. 2023 yılında teslim edilecek olan bu gemi, sıvılaştırılmış petrol gazı (LNG) ile çalışmak üzere tasarlanmış çift yakıtlı yeni nesil motorlarla donatılıyor. Gemi ayrıca, Baltık Denizi MEPC.227 Kararı’nda yer alan hükümler dahil olmak üzere dünyanın en sıkı düzenleyici standartlarına uygun gelişmiş atık su işleme sistemi dahil diğer birçok yenilikçi çevre teknolojilerine sahip.



Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire’nin katılımıyla Saint-Nazaire tersanesinde düzenlenen törende STX France ve MSC Cruises gemi inşaatında üç dönüm noktası kutlandı: MSC Cruises tarafından adının MSC Virtuosa olacağı duyurulan 4. Meraviglia sınıfı geminin Çelik Kesme Töreni; MSC Grandiosa Temel Atma Töreni ve MSC Bellisima suya indirme töreni... Saint-Nazaire tarihinde ilk defa, tek bir gemi markasına ait üç cruise gemisi aynı anda inşa edilmekte.



MSC Bellissima’nın montajının yapıldığı havuza su doldurmak için vanaları açmadan önce konuşan MSC Cruises İcra Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago: “10 yıllık yatırım planımızda 13. olmak üzere yeni bir geminin daha duyurulmasıyla, Şirketimizin sürdürülebilir büyümesine ilişkin taahhüdümüzü göstermekteyiz. Ben bu sözleri söylerken yeni nesil üç MSC Cruises gemisi de şu an eş zamanlı olarak inşa edilmektedir.” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Beşinci Meraviglia sınıfı olan gemimiz, yeni nesil LNG ile çalışan motorları sayesinde sektöre üstün çevre teknolojisi getirecektir. Bu sayede, çevresel ayak izimizin daha da küçülmesine ve sürekli gelişme yolunda ilerlememize katkı sağlayacaktır. Bu ve 4 adet LNG ile çalışan World Class gemilerimiz de ilerleyen günlerde filomuza katılacaktır.”











Vira Haber

