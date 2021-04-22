MSC Cruises, Gemilerini Suudi Arabistan Sularına Getirmek İçin Cruise Saudi ile Anlaşma İmzaladı

Suudi Arabistan'ın kruvaziyer sektörünü geliştirmeyi amaçlayan %100 Kamu Yatırım Fonu'na ait bir işletme olan Cruise Saudi ve dünyanın en büyük özel kruvaziyer hattı olan MSC Cruises, önümüzdeki 2021/22 Kış sezonunda Kızıldeniz yolculuklarının başlayacağını duyurdu.

Cruise Saudi Genel Müdürü Fawaz Farooqui ve MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, yeni ortaklığın başlangıcı için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma şartlarına göre, Suudi Arabistan'ın en büyük şehirlerinden biri ve ticaret merkezi olan ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde tarihi bir merkez olarak yer alan Ortadoğu'nun ikinci büyük limanı Cidde, MSC Magnifina’nın ana limanı olacak.

Kasım 2021'den Mart 2022'ye kadar yedi günlük Kızıldeniz yolculukları sunacak olan gemi, UNESCO Dünya Mirası listesindeki AlUla'da bulunan AlWajh limanı dahil olmak üzere haftalık seferlerle bölgedeki bir dizi liman ve destinasyon ile üç Suudi limanını ziyaret edecek.

Krallık, Cidde'de 5 Aralık tarihinde ilk Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix 2021'e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, MSC Magnifica konukları MSC Magnifica ile yaptıkları yolculuk sırasında bu heyecan verici küresel spor etkinliğini takip etme şansına sahip olacaklar..

MSC Magnifica’nın Kızıldeniz seferlerine ek olarak, MSC Cruises’ın amiral gemisi MSC Virtuosa, 2021 kış programını, Basra Körfezi’ndeki Dammam limanına yapılan ziyaretlerle ve başka bir UNESCO Dünya Mirası olan AlAhsa vahasını ziyaret ederek zenginleştirilmiş bir rota sunacak.

MSC Virtuosa, Aralık 2021'den Mart 2022'ye kadar her hafta bu heyecan verici yeni destinasyonu gerçekleştirecek.

Anlaşma hakkında konuşan Farooqui, “MSC Cruises ile çalışmaktan çok memnunuz ve uzun vadeli bir ortaklık kurma konusunda istekliyiz. Gelecekte Suudi rotalarında hizmet veren gemilerin sayısını ve boyutunu artırmayı heyecanla bekliyoruz. Suudi Arabistan'ın ziyaretçilerine sunacağı çok fazla şey var ve bu yeni iş birliği, dünyanın dört bir yanından gelen gezginlerin, zengin Suudi mirasını ve sıcak misafirperverliğini ilk deneyimleyen ilk misafirler olmalarını sağlayacak. Bu arada, uluslararası turistleri bu gelişmekte olan destinasyonlarda ağırlamak yerel topluluklar için yeni gelir kaynakları yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Vago ise şunları söyledi: “Yerel mirasın zenginliğine ilk elden tanık olduktan sonra, Suudi Arabistan'ın geleneklerini ve kültürlerini korumaları ve dünyanın görmesi için onları erişilebilir kılma arzularından etkilendim. MSC Cruises'ın, önde gelen bir kruvaziyer destinasyonu haline gelerek Krallığın uluslararası ziyaretçilere açılmasına katkıda bulunacak olmasından dolayı çok memnunum ve Krallığın yanı sıra dünyanın her yerinden turistlerin bu ülkedeki sahil şeridini ve tarihi yerlerin el değmemiş güzelliği dahil muhteşem harikalarını keşfetmelerine yardımcı olmayı heyecanla bekliyorum. "

İki şirket, önümüzdeki 2021/22 Kış sezonunda iki MSC Cruises gemisinde toplam 170.000 misafirin, Suudi Arabistan'ın tarihi, kültürel ve doğal hazinelerini keşfetmesini bekliyor. Suudi Arabistan sakinleri ayrıca tatillerini kendi ülkelerinde geçirme ve sadece bir kruvaziyer gemisinin sağlayabileceği konforu ve rahatlığı keşfetme fırsatı bulabilecekler.

Uluslararası konuklar, Krallığın bayrak taşıyıcısı olan Saudia'nın hizmet verdiği en önemli Avrupa ve uluslararası şehirlerden direkt uçuş bağlantıları ile Cidde'ye ulaşabilecekler. Özel bir ortaklık sayesinde, kruvaziyer misafirleri için uçuşların programları iki geminin kalkış ve varış saatlerine uyacak şekilde değiştirilerek daha uygun bağlantılar sağlanmış olacaktır.

Vira Haber