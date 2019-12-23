MSC Cruises ile 2020 heyecanı

Dünya çapında 25 milyon ziyaretçisi beklenen Expo 2020 Dubai fuarı; bugüne dek Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen en büyük etkinlik olacak. “Bağlantılı Zihinler, Geleceği Yaratır” teması ile yola çıkılan etkinlik, kişilerin ve fikirlerin benzersiz şekillerde bir araya gelmesi ile yeniliğin ve gelişimin ortaya çıkış macerasını anlatacak. MSC Lirica gemisinin 15 Kasım 2020 - 10 Nisan 2021 arasındaki seyahat ücretleri Expo 2020 girişini de kapsayacak. Ayrıca MSC Cruises, Expo 2020 fuarına giriş bileti için Resmi olarak yetkilendirildi.

MSC Lirica için cumartesi ve pazartesi günlerinde ziyaretler gerçekleşecek olup, Expo 2020 giriş bileti ve gidiş dönüş transferlerini de kapsayacaktır. Gemiye biniş yaptıktan sonra misafirlerin, katılım gününü onaylatmak için Shorex ekibiyle görüşmeleri gerekmektedir.

Körfez turu seyahat ücretine Expo 2020 bileti dahil

MSC Lirica, 2020 kış sezonunda Dubai’den her Pazar günü 7 gecelik seyahatlerle, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’ye, Sir Bani Yas Adası’na ve Muscat Umman’a uğrayarak Dubai’ye geri dönecek.

Expo 2020’ye katılım ücreti, MSC Lirica rezervasyonu yaptıran misafirlerin tur ücretine dahil olacak. Misafirler bu etkinlikte, Dubai limanından ücretsiz gidiş dönüş transferi ve üç ülke işbirliğinde hazırlanan eğlence çadırına “akıllı sıra” kuponu ile ulaşma ayrıcalığından yararlanacaklar. Böylelikle Expo 2020’nin sunduğu fırsatları tümüyle keşfetmek için vakit bulacaklar.

Ayrıca MSC Seaview gemisi de 2020 kış mevsimi boyunca Körfez’e demir atacak ve misafirler Expo 2020 giriş bileti ve kara transfer paketlerini önceden veya gemide satın alabilecekler. Gemi cumartesi günleri Dubai’den başlayarak, Abu Dabi, Sir Bani Yas Adası, Bahreyn ve Doha’ya açılacak ve tekrar Dubai’ye dönmeden önce, cuma günleri Expo ziyaret edilecek.

Vira Haber