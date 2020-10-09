MSC Cruises, Rina Tarafından Verilen Biosafe Ek Kalite Notasyonunu Aldı

MSC Cruises, şu anda Akdeniz'de faaliyet gösteren amiral gemisi MSC Grandiosa'ya, RINA sınıflandırma kurumu tarafından verilen Biosafe Ship ek kalite sınıfı gösterimini alarak, sektör lideri konumundaki sağlık ve güvenlik belgelerini destekledi.

RINA, daha önce MSC Cruises sağlık ve güvenlik protokolünün, AB üye devletler Sağlıklı Kapı Ortak Eylemi de dahil olmak üzere ek sağlık standartlarını içeren, Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Ortak Kılavuzunu karşıladığını doğrulamıştı. Protokolün, iki kilit Avrupalı otoritenin rehberliği ile uyumlu olduğunun doğrulanması, Akdeniz'deki operasyonların yeniden başlatılmasına olanak tanıyan sürecin çok önemli bir parçasıydı.

MSC Grandiosa gemisine atanan Biosafe Ship notasyonu, geminin belirli sistemlerle donatılarak, enfeksiyon riskini azaltan bir düzen ve operasyonel prosedürlere sahip olduğunu onaylayan, hedefe dayalı bir notasyondur.

MSC Cruises, gemilerinde uzun zamandır yürürlükte olan halihazırda katı sağlık ve güvenlik önlemlerine dayanan kapsamlı işletim prosedürleri hem MSC Grandiosa hem de MSC Meraviglia gemilerinde de uygulamaktadır. Yeni prosedürler, tüm misafirler ve mürettebat için, gemiye binmeden önce COVID-19 testinin uygulanmasını ve buna ek olarak konukların ve ziyaret edilen limanlardaki toplulukların sağlıklarını korumak için bir "sosyal balon" oluşturulacak şekilde yapılacak olan kara turlarını, COVID Koruma Planı'nın uygulanmasını içermektedir. MSC Cruises, tüm bu önlemleri alarak konuklarına mümkün olan en güvenli tatil seçeneğini sunmayı amaçlamaktadır.

MSC Cruises bu amaçla, Tıbbi Hizmetler, Halk Sağlığı ve Sanitasyon, Otel Hizmetleri, HVAC ve diğer Gemi Mühendislik Sistemleri, Bilgi Teknolojileri ve Lojistik alanlarında kurum içi uzmanlardan oluşan çapraz fonksiyonlu özel Mavi Kurdele COVID-19 Uzman Ekibi’ni oluşturdu. Bu uzman grubunda Prof.Christakis Hadjichristodoulou, Prof. Stephan J. Harbarth ve Dr. Ian Norton yer aldı. Buna ek olarak kendi protokol ve prosedürlerinin geliştirilmesini daha fazla desteklemek için Aspen Medical ile işbirliği yaptı.

MSC Cruises, konuk deneyiminin benzersizliğini korurken, rezervasyon anından gemiye biniş, gemideki yaşam ve eve dönüşe kadar konuk yolculuğunun her yönünü kapsamaya çalıştı.