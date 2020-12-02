MSC Cruises, Sürdürülebilirlik Programı 2020 Deniz Çevre Koruma Ödüllü'nün Sahibi Oldu

MSC Cruises’ın sektör lideri sürdürülebilirlik programı, Kuzey Amerika Deniz Çevresini Koruma Derneği (NAMEPA) 2020 Deniz Çevre Koruma Ödülleri'nde Denizcilik Endüstrisi kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu ödül, MSC Cruises'ın çok yönlü çevresel çalışmalarını takdir etmekte ve 2019'da atılan üç önemli sürdürülebilirlik adımının önemini göstermektedir: önümüzdeki on yılda Şirketin filosuna katılarak LNG ile çalışacak olan en yeni dokuz gemiden ilki MSC World Europa'nın inşaatının başlaması ; Bahamalar'daki Ocean Cay MSC Marine Reserve adasının restorasyonu; ve filodaki tek kullanımlık plastik ürünlerin aşamalı olarak kaldırılması için atılan önemli adımlar.

Buna paralel olarak, MSC Cruises kısa bir süre önce 2019 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Şirketin uzun vadeli hedefleri üzerine inşa edilen rapor, sürdürülebilir bir geleceği her zamankinden daha fazla önemseyerek, geçen yıl elde edilen temel sürdürülebilirlik aşamalarını özetlemekte ve MSC Cruises'ın küresel denizcilik sektöründe bir çevre lideri olma vizyonunu vurgulayarak şirket için bir yol çizmektedir.

MSC Cruises’ın sürdürülebilirlik programı dört temel konu etrafında düzenlenmiştir: Gezegen, İnsan, Yer ve Tedarik. Bunlar, filonun çevresel performansını sürekli olarak iyileştirme dürtüsüne dönüşmesi; tüm çalışanların önemsenmesi ve çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi; MSC Cruises'ın ulaştığı kıyı toplulukları üzerindeki etkinin olumlu kılınmasını sağlamak üzere çalışması; ve Şirketin satın aldığı ürün ve hizmetleri sorumlu bir şekilde tedarik etmesi.

MSC Cruises’ın 2019 yılında sürdürülebilirlik konusundaki önemli başarıları şunları içermektedir:

• Şirketin LNG ile çalışan ilk gemisi olan MSC World Europa'nın inşaatına başlandı.

• Bahamalar'da Ocean Cay MSC Marine Reserve'ün, eski bir kum çıkarma sahasından, merkezinde sürdürülebilirliğin olduğu muhteşem bir destinasyona dönüştürüldü.

• Bu yıl, yeni kurulan MSC Vakfının, MSC Cruises'ın yardımseverlik çabalarının kanalize edilmesi ve filonun hizmet verdiği topluluklarla ilişkilerin daha da geliştirilmesi için kilit bir nokta ve önemli bir araç haline geldiği görüldü. Ağustos ve Eylül aylarında Bahamalar'daki Dorian Kasırgası sırasında MSC, su, pirinç, jeneratör ve inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere 250'den fazla konteyner ürün teslim ederek insani yardım sağladı.

• 2019'da işler büyüdükçe, MSC Cruises çalışanların sayısı da arttı. 2019'da 124 milletten 8.000'den fazla erkek ve kadın çalışan MSC Cruises ailesine katıldı. Sürdürülebilirlik, çevreyi korumanın ötesinde, gemilerinin ziyaret ettiği veya iş yaptığı toplulukları ve yerler gibi, işletmeyle çalışan ve onunla seyahat etmeyi seçen kişileri de desteklemek anlamına gelmektedir.

MSC Cruises İcra Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Sıfır etkili bir gelecek için devam eden çabalarımızı takdir eden bu ödülü almaktan onur duyuyoruz. Şirket olarak, ulaştığımız çevreyi, kıyı topluluklarını ve tüm çalışanlarımızı kesinlikle korumaya kararlıyız. Uzun vadeli vizyonumuz, denizcilik sektörünün genelinde çevre lideri olmaktır. Bunu, filomuzun çevre üzerindeki etkisini azaltmak için sürekli adımlar atarak ve yeni nesil çevre teknolojileri ve çözümlerinin hızlandırılmış gelişimine yatırım yaparak gerçekleştiriyoruz" dedi.

MSC Cruises atık su yönetiminde kirli suyu neredeyse musluk suyu kalitesine dönüştüren gelişmiş arıtma sistemleri, balast suyu arıtma sistemleri ve geminin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar içme suyu üretebilen tatlı su üretim tesisleriyle donatılmıştır.

MSC Cruises gemileri, yakıt tüketimini azaltmak için en son enerji verimliliği çözümlerinden bazılarını da içerir. Buna, LED aydınlatma, akıllı ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemlerinin ve ısı geri kazanım döngülerinin yaygın kullanımı dahildir. Bu bağlamda, MSC Cruises performansı iyileştirmeyi ve hava emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan iddialı bir hedef koyarak, yıllık % 2,5 yakıt tüketimi azaltmayı planlamıştır.

MSC Cruises ayrıca, 2021'in ilk yarısında MSC Virtuosa ve MSC Seashore'u teslim almaya hazırlanıyor. Her iki gemi de yukarıda vurgulanan çeşitli çevre teknolojileri ve çözümleri içerecek ve Şirketin şimdiye kadarki en doğa dostu ve en verimli yolcu gemileri arasında yer alacak.

MSC Cruises Sürdürülebilirlik Direktörü Linden Coppell, “2019 Sürdürülebilirlik Raporumuz, özellikle denizcilik endüstrisinin iddialı karbon azaltma hedeflerini desteklemekle kalmayıp, önceliklerimizi ve eylemlerimizi teyit etmektedir, sürdürülebilirliği işimizin merkezine yerleştirmektedir. İçerdiği hedefleri uygulamayı ve MSC Cruises’ın küresel denizcilik sektöründe çevresel liderliğe doğru yolculuğunu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” diyerek ekledi.

Aynı yıl, küresel denizcilik endüstrisi de, MSC Cruises'ın uzun süredir devam eden sürdürülebilirlik çabalarını Kopenhag'da düzenlenen bir törenle, Küresel Sürdürülebilir Denizcilik ve Limanlar Forumu 2019’da "Yılın En Doğa Dostu Gemi Sahibi" olarak Neptün Ödülü ile ödüllendirdi. MSC Cruises, 2020 yılında NAMEPA onayına ek olarak, En Çevre Dostu Cruise Şirketi Porthole Okuyucularının Seçimi Ödülü'nü de aldı.

Bay Vago son olarak, “MSC Cruises'ta önceliğimiz deniz ve okyanuslardır. Ve bir aile şirketi olarak, her zaman kısa vadeli değerlendirmelerden çok uzun vadeye öncelik verdik. Sektörümüzün şu anda karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen, uzun vadeli çevre hedeflerimize odaklanmaya devam ediyoruz” diyerek ekledi.

Vira Haber