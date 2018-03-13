MSC Cruises yeniden Türkiye’de

En son 2015 yılında 2 gemi ile her hafta İstanbul ve İzmir programını ve bunlara ilaveten her 15 günde, üçüncü gemisi ile yine İstanbul duraklı Karadeniz programını gerçekleştiren Avrupa’nın pazar lideri MSC Cruises şirketi, 2016 yılı itibariyle Türkiye programlarına geçici bir süre ile ara vermek zorunda kalmış ve Türkiye’ye olan inancına istinaden ilk fırsatta yeniden Türkiye seferlerini başlatmak istediğini belirtmişti.

2005 - 2015 yılları arası, 11 yıl boyunca Nisan – Kasım arası haftalık olarak İstanbul ve İzmir seferlerini gerçekleştiren ve getirdiği binlerce turist’in yanısıra, bu 2 limandan her hafta Türk yolcusunu da misafir eden MSC Cruises, 3 yıl aradan sonra, 2019 yılı itibariyle Türkiye’yi tekrar programlarına aldı.

MSC Cruises Türkiye ofisi Genel Müdürü Necla Tuncel “Tabii ki bu gelişmeden son derece mutluyuz ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu, MSC Cruises olarak eskisinden daha güçlü bir şekilde Türkiye’de olacağımızı belirtmek isterim. MSC Lirica gemimiz ile yapacağımız bu seferler, önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edecektir. 3 ayrı tarihte İzmir ve Antalya limanlarına uğrayacak olan gemimiz, mürettabat ve yolcular dahil, toplamda 10.000 kişiyi Türkiye’ye taşıyacak.” dedi.

MSC Lirica, 11 gecelik programında, Venedik’ten hareketle, sırasıyla Bari, İzmir, Haifa, Limassol, Antalya, Corfu ve Split’e uğrayacak ve seferini tekrar kanallar şehri Venedik’te sonlandıracak.

Vira Haber