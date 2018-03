İÇDAŞ-29 isimli tanker denize indirildi

İÇDAŞ- 1 Tersanesinde , İÇDAŞ A.Ş. olarak, kendi öz sermayesiyle, Türk Bayraklı, İÇDAŞ-29 isimli, yüksek standartlarda, son teknoloji, sofistike, Ice Class 1-A 7500 DWT Paslanmaz Petrol/ Kimyasal Tanker inşa ediyor.

Dün denize indirilen İÇDAŞ- 29 gemisi, 16 kargo ve 2 slop tankı ile her türlü parsel kimyasal yükün taşınması için uygun hacimleri sağlıyor. İÇDAŞ-29 adlı Paslanmaz Kimyasal Tankeri çevreci özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Hem düşük yakıt tüketimi hem IMO TIER III standartlarında egzoz gazı emisyon şartları /NOX salınımı hem de Balast Suyu Arıtma Sistemi bakımından Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) kurallarına uygun ekipmanlarla donatıldı. İÇDAŞ-29 isimli Paslanmaz Kimyasal Tankeri, Haziran ayında seferlere başlayacak.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Vira Haber