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İÇDAŞ-29 isimli tanker denize indirildi

İÇDAŞ-29 isimli tanker denize indirildi

İÇDAŞ tersanesi tarafından inşa edilen İÇDAŞ-29 isimli tanker  denize indirildi. Haziran ayında sefere başlayacak olan tanker 16 kargo ve 2 slop tankı ile her türlü parsel  kimyasal yükün taşınması için uygun hacimleri sağlıyor.  

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İÇDAŞ- 1 Tersanesinde , İÇDAŞ A.Ş. olarak, kendi öz sermayesiyle, Türk Bayraklı,  İÇDAŞ-29 isimli,  yüksek standartlarda, son teknoloji, sofistike,  Ice Class 1-A 7500 DWT Paslanmaz Petrol/ Kimyasal Tanker inşa ediyor.

Dün denize indirilen İÇDAŞ- 29 gemisi, 16 kargo ve 2 slop tankı ile her türlü parsel  kimyasal yükün taşınması için uygun hacimleri  sağlıyor.  İÇDAŞ-29  adlı Paslanmaz Kimyasal Tankeri  çevreci özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Hem düşük yakıt tüketimi hem IMO TIER III standartlarında egzoz gazı emisyon şartları /NOX salınımı hem de Balast Suyu Arıtma Sistemi  bakımından  Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO)  kurallarına uygun ekipmanlarla donatıldı. İÇDAŞ-29 isimli Paslanmaz Kimyasal Tankeri, Haziran ayında seferlere başlayacak.

Vira Haber

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