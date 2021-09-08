MSC, Türkiye ve Almanya'yı bağlayan intermodal servis ağını genişletiyor

MSC, 10 Eylül 2021'den itibaren, Trieste, İtalya ve Ludwigshafen, Almanya'yı bağlayan, demiryolu kapasitesini iyileştirmek ve Türkiye ile Almanya arasındaki transit süreyi ortalama 12 güne düşürmek için yeni, direkt demiryolu servisinin başlayacağını duyurdu.

MSC’nin bu yeni çözümü kapasiteyi artırıyor ve Türkiye'den Almanya'ya güvenilir bir rota sunuyor.

MSC'nin multimodal çözümü, Türkiye'nin Derince, Gemlik, İstanbul, İzmir (Aliağa), Mersin ve Tekirdağ limanlarından; Almanya'daki Ludwigshafen sanayi bölgesine, MSC'nin Line D ve Adriakia servisleri aracılığıyla, karayoluna alternatif, hızlı ve güvenli bir rota sağlıyor.

MSC Türkiye yetkilileri şu anda Türkiye'den Almanya'ya çok büyük hacimlerle çalıştıklarını ve mevcut demiryolu servislerinde kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek; "Bu hizmet, müşterilerimiz için istikrarı artıracak ve MSC'nin Almanya'daki intermodal yatırımları sayesinde, iki nokta arasında hızlı ve güvenli kapıdan kapıya hizmet sağlayabileceğiz." dedi.

Servis; otomobil parçaları, kimyasallar, tekstil, ambalaj, gıda, ilaç başta olmak üzere, tüm sektörler için Türkiye ve Almanya arasındaki transit süreleri hızlandırmak için tasarlandı. Ludwigshafen'in Ren üzerindeki stratejik konumu, Frankfurt ve Stuttgart'a kolay erişim sağlaması ve bir ticaret merkezi olarak önemi, onu hem yerel ürün dağıtımı hem de daha geniş Kuzey Avrupa pazarına erişim için ideal bir lokasyon haline getiriyor. Ayrıca Trieste, hem Avrupa hem de küresel ticaret için Adriyatik’teki önemli bir merkez. Bu sayede yeni demiryolu bağlantısı ürünlerin tüm Avrupa’ya daha hızlı taşınmasına imkan sağlıyor.

MSC Adriyatik Bölgesi yetkilisi “Ludwigshafenin , çok önemli bir sanayi merkezi ve Türkiye'den gelen yükler için her zaman talep gören bir bölge olduğunu,servisin, Almanya ve Türkiye arasındaki bu önemli bağlantıyı desteklemek için oluşturulmuş olsa da, Trieste'deki multimodal seçeneklerinin, hem Akdeniz'de hem de küresel ticaret yollarında çok çeşitli çıkış ve varış noktalarına hizmet verilmesini sağlayacağını belirtti.

Haftalık serviste tren, her Perşembe Trieste'den hareket edecek ve her Cumartesi Ludwigshafen'e ulaşacak.

Vira Haber