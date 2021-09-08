Gemi yakıtı fiyatında neler oluyor?

Bir armatör için en önemli maliyet unsuru gemi yakıt ikmalidir. Yakıtın tüketimi, bulunması ve maliyetinin hepsi birbirinden önemlidir. Bu makalede, BIMCO, gemi yakıt ikmali söz konusu olduğunda armatörler ve işletme maliyetleri için fark yaratan bazı temel unsurların üzerinde durulacaktır.

BÜYÜK YAKIT İKMALİ MERKEZLERİNDEKİ GEMİ YAKIT FİYATLARI YÖN BELİRLİYOR

Singapur, Fujairah ve Rotterdam gibi büyük yakıt ikmali merkezlerinde gemi yakıtı fiyatları Mayıs 2020'den bu yana yükselirken bu yıl temmuz ayında yatay seyre geçmiş görünüyor. Temmuz ayında, üç yakıt ikmal merkezinde yüksek kükürtlü akaryakıtın (HSFO) maksimum ortalama fiyatı ton başına (metreküp) 435,3 dolar ve çok düşük kükürtlü akaryakıt (VLSFO) için ton başına (metreküp) 551,7 dolar (6 Temmuz'da) olarak kaydedildi. 20 Ağustos itibariyle, HSFO 400 doların altına düşerek 390 USD/m 3 olurken, VLSO fiyatı da 500 doların altına düşerek 485 USD/m 3 ’e indi. Gemi yakıtı fiyatlarındaki düşüş, hem Brent Crude, hem de West Texas Intermediate (WTI) fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanmış olabilir.

İSTANBUL’DA GEMİ YAKITI FİYATLARI, BAŞTA SİNGAPUR OLMAK ÜZERE ANA MERKEZLERİ TAKİP EDİYOR

İstanbul limanındaki VLSFO gemi yakıtı fiyatları, Singapur ve Rotterdam limanlarındaki fiyat modelini izliyor ediyor. 2021 yılı ortalamalarına bakıldığında, İstanbul limanındaki ortalama VLSFO yakıtı fiyatı, Singapur'da 504,5 ve Rotterdam'da 476,7 dolar olan metreküp fiyatını 513,7 dolar ile aştı. Ancak İstanbul, Ağustos ayında fiyatlarda düşüş yaşadı. 2 Ağustos'ta 555 dolarda duran VLSFO fiyatı, 20 Ağustos'ta 505 dolardan kapandı. Bu da ilgili dönemde %9'luk bir düşüşe karşılık gelmekte. 20 Ağustos'ta Singapur'daki fiyat primi,metreküp başına sadece 10 dolar, Rotterdam'da ise 45 dolardı.

ASYA'DAKİ ÖNEMLİ YAKIT İKMAL MERKEZLERİNDE VLSFO-HSFO FİYAT MARJI (SPREAD)

Asya'nın önde gelen gemi yakıt ikmal merkezlerinde VLSFO ve HSFO arasındaki fiyat farkına bakıldığında, temmuz ortasından bu yana azalma eğilimi görülüyor. Dünyanın en büyük yakıt ikmal merkezi olan Singapur'da VLSFO-HSFO fiyat marjı 19 Ağustos'ta 108 USD/m 3 oldu, ortalama 2020 (YTD) marjı 114,5 USD idi. Busan Limanı’nda, mayıs ayında diğer büyük Asya yakıt ikmal merkezleri ile aradaki fark şimdi kapandı; böylece VLSFO ile HSFO arasındaki fark ağustos ayı sonunda 107 dolarda durdu. Dalian ve Guangzhou limanları, 19 Ağustos'ta VLSFO-HFSO fiyat marjları sırasıyla 91 dolar ve 75 dolar olmak üzere 100 doların altında bir marj gösteren iki liman olarak konumlarını koruyor. 2020 Aralık ayı ortalarında, BIMCO'nun denizcilik piyasası analiz ekibi, pandemi sonrası normalleştirilmiş marjın ton başına 20 dolar bandında 100 dolar civarında olacağını tahmin ediyor. Bu da Guangzhou Limanı dışında mevcut durumla tamamen örtüşüyor.

ASYALI GEMİ YAKIT İKMALİ RAKİPLERİ

Çin'in önde gelen yakıt ikmal limanı Zhoushan, kapsamlı rafineri kapasitesiyle birlikte rekabetçi fiyatlar sunduğu için pazarda ivme kazanıyor. Bunun sonucunda, Zhoushan ve Singapur limanı arasında, rekabetçi fiyatlar ve pazar payı konusunda, Singapur geleneksel olarak egemen konumda olduğundan belli düzeyde bir rekabet doğuyor. Zhoushan limanında 2021 yılı için ortalama VLSFO fiyatı 20 Ağustos’ta 507,3 USD/m 3 iken, Singapur'da 504,6 USD/m 3 idi. Öte yandan ihracat kotalarını düzenleyen Çin politikaları ve gemi yakıtı ihracat vergilerindeki kesintiler kademeli olarak cari dengeyi etkileyerek Zhoushan'ın pazar payında bir artışa neden olabilir.

Ayrıntılı bilgi için:

Please note a very 'well-behaved' fuel price spread (VLSFO - HSFO) in Singapore

Fuel price spread heads towards triple-digit territory

BIMCO üyeleri küresel petrol fiyatı bilgisinden yararlanıyor: Dünya çapında çeşitli limanlardan (toplam 43)alınan gemi yakıt ikmalfiyatları, MABUX tarafından desteklenen ve BIMCO üyelerine özel bir hizmet olarak sunulan BIMCO web sitesinde bulunabilir.

Tüm Singapur gemi yakıtı satışlarının dörtte birini, scrubber’lı gemiler için HSFO oluşturuyor: Singapur'da HSFO fiyatı 2 Ağustos'ta 432 USD/m 3 seviyesinde dururken, 19 Ağustos'a kadar 37 dolarlık bir düşüş sonucunda kademeli olarak 395 dolara indi. 20 Ağustos'ta HSFO fiyatı Mayıs sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı (390 dolar).

Singapur'da, Temmuz ayında VLSFO toplam satış oranı %74 seviyesindeydi ve satış hacmi 2021 boyunca ortalama %75 oranında sabit kaldı. Satışlar 2021'de şu ana kadar sabit kalırken, 2020 seviyelerine göre bir düşüş tespit edildi. 2020 yılı, IMO 2020 kükürt yönetmeliğinin uygulandığı yıl oldu ve 2020 ortalaması %79 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında, toplam VLSFO satışları, ortalama 545,6 USD/m 3 fiyatla 3,01 milyon tona ulaştı.

BÜYÜK GEMİLERİN ÖNEMLİ BİR KISMINDA SCRUBBER KURULU

IMO 2020 kükürt üst sınırı yönetmeliği yaklaşık 21 ay önce yürürlüğe girdi. O tarihten bu yana gemi yakıtı fiyat marjı ve egzoz gazı temizleyicilerine (scrubber) odaklanma arttı. 1 Ocak 2020'de dünya filosundaki scrubber donanımlı gemi sayısı 1.993 gemiye ulaştı. O zamandan beri sayı iki kattan fazla artarak 4.204'e ulaştı. Scrubber sahipleri, daha düşük sefer maliyetlerinden memnun durumda ve en fazla yakıt yakan daha büyük gemiler, doğal olarak scrubber montajı için tercih ediliyor. Konteyner gemisi filosunun %30'dan fazlası (TEU kapasitesine göre) yıkayıcı donanımlıdır. DWT bazında bu oran kuru yük gemileri için %23,5 ve ham petrol tankerleri için %27,7'dir.

TEMEL PETROL FİYATLARI

Brent Crude ve WTI fiyatları pandemi öncesi seviyelere döndü, hatta biraz daha geriledi. Ancak, Delta varyantıyla ilgili daha fazla sayıda COVID-19 vakasınedeniyle piyasalar yeniden gerilimin etkisi altına girdi. Japonya ve Çin gibi büyük petrol tüketicilerinin tümü, yerel salgınlarla mücadelede şu anda petrol talebini sınırlayan yeni kısıtlamalar getirdi.

Temmuz ayının başlarında, hem Brent Ham Petrol, hem de WTI fiyatları, OPEC+ ittifakının kısa vadeli üretim seviyeleri üzerinde bir anlaşmaya varamaması nedeniyle sırasıyla 77,2 USD ve 76,3 USD'lik maksimum değerlerle istikrarlı bir şekilde yükseldi. O zamana kadar fiyatlar, Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 19 Temmuz'da ittifak, petrol arzının nasıl yönetileceğine dair bir çözüm bulmayı başardı ve buna bağlı olarak Brent Ham Petrol ve WTI fiyatları 70 doların altını gördü, ancak hızla toparlanarak ay sonuna kadar bu seviyeyi aştı. Brent Ham Petrol için temmuz ayı ortalama varil fiyatı 74,29 USD ve WTI için 72,6 USD olarak gerçekleşti.

Ağustos ayına bakıldığında petrol fiyatları varil başına 70 doların altına geriledi ve 19 Ağustos'ta Brent Ham Petrol ve WTI için sırasıyla fiyatlar 66,5 dolar ve 63,7 dolar olarak Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

GELECEK NE GETİRECEK?

Denizcilik endüstrisinin karbondan arındırılması büyük bir zorluktur ve bugün bildiğimiz gemi yakıtı sektörü kesinlikle büyük değişikliklere ayak uydurmak zorunda kalacak. Bir sonraki önemli virajın ne zaman ve nasıl döneceği bilinmiyor. Hangi tür yakıt geçerli olacak ve bu bir çeşit yakıt mı olacak, yoksa çeşitli yakıtlar mı olacak? Kesin olan bir şey var: Sürekli değişimin söz konusu olduğu heyecan verici bir dönem yaşıyoruz.

Vira Haber