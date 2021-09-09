Sanmar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne en güçlü eskort römorkörünü teslim etti

Kanadalı dizayn firması Robert Allan Ltd tarafından Sanmar’a özel olarak tasarlanan RAstar 2900SX serisi römorkör yeni sahipleri tarafından KURTARMA 15 olarak adlandırıldı. Her biri 1850 devirde 2700 kW elde edebilen iki adet MTU 16V 4000 M73L ana makine ile Schottel ASD ünitelerine sahip römorkör, 29.4 m uzunluğunda x 13.3 m genişliğinde ve 5.5 m yüksekliğindeki 90 tonu aşan çekme kuvvetiyle Sanmar’ın bugüne kadarki en güçlü römorkörüdür.

KURTARMA 15, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün de filosundaki en güçlü römorkör olarak gururla yer alacaktır.

Tüm yaşam mahalleri MLC standartlarıyla uyumludur. Güverte katında mutfak ve salon alanı ile birlikte tuvalet ve duşlu kaptan ve çarkçıbaşı kamaraları bulunmaktadır. Güverte altında ise çamaşır odası ile birlikte 2 adet ortak kullanımlı duşları/tuvaletleri olan 2 kişilik 4 kamara bulunmaktadır. Daha önceki römorkörlerde mürettebat kapasitesi 8 kişiyken KURTARMA 15’te 10 kişiye kadar çıkarılmıştır. Aynı zamanda römorkör, Palfinger 18500MC marin tip güverte vincine ve 169m 3 yakıt kapasitesine sahiptir.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün; “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Türkiye karasularında sunduğu hizmet oldukça önemli, mürettebatları her geçen gün zorlu şartlar altında insanların hayatlarını kurtarıp felaketleri önlüyor. Sanmar olarak bu zorlu operasyonlarını gerçekleştirebilmeleri için, sağlam, teknolojik açıdan gelişmiş, güçlü ve ihtiyaçlarına özel donatılmış bir römorkör sunabilmekten gurur duyuyoruz. Talepleri karşılamak, hatta fazlasını sunabilmek için bütün süreç boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve tasarım mühendisleri ile yakın işbirliği içerisindeydik.”

“ KURTARMA 15, bizim için oldukça güçlü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip römorkör serimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına oldukça önemli bir projedir.” diye belirtti.