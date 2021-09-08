TÜRDEF’in kalite yönetim sistemine Türk Loydu’ndan onay çıktı

TÜRDEF’e Kalite Yönetim Sistemi Uygunluk Belgesi takdimi törenine Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu İş Güvence Bölümü Müdürü Uğur Aykaç ile Türkiye Denizcilik Federasyonu TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, TÜRDEF Genel Sekreter Yardımcısı Bengi Şan, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Demircan ile bazı yöneticiler katıldı.

TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, TÜRDEF'in Türk Loydu tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygunluk Belgesi almasının güzel bir gelişme olduğunu ve Türk Loydu'nun TÜRKAK tarafından akredite olması ve yayınladığı belgelerin tüm dünyada geçerli olmasının TÜRDEF için çok önemli olduğunu ifade ederek “Türk Loydu oluşturduğu ve uyguladığı klas kuralları ile Türk denizciliği, gemi inşa sektörü ve savunma sanayi için çok nadide bir kuruluştur. 1962 yılında kurulmuş olan Türk Loydu Vakfı'nın başlıca kurucularından olan Gemi Mühendisleri Odasının TÜRDEF’in Onursal üyesi olması bize ayrıca büyük gurur vermektedir. Günümüzde TÜRDEF delegeleri Türk Loydu’nda bir çok farklı görev ve kademelerde gururla yer almaktadırlar. Türk Loydu’nun özellikle son yıllarda gösterdiği gelişmeleri takdir ile takip ediyoruz. Askeri gemilerin klaslanması konusunda lider konumda olan milli klaslama kuruluşumuz, son dönemde Türkiye ve bölgemizde inşa edilen birçok askeri geminin klaslanmasını başarı ile gerçekleştirdi. Bunlara ilaveten Türk bayraklı ve Türk sahipli mevcut gemilerin emniyetlerinin sağlanması konusunda gerekenleri Türk Loydu başarı ile yerine getiriyor. Türk Loydu klaslı gemiler Paris MoU'da yapılan PSC denetimlerinde yüksek performans göstererek, Türk bayrağının beyaz bayrak olmasına da büyük katkı sağlıyor. Türk Loydu uzun yıllardır, Türkiye'nin IMO nezdinde sunduğu görüşlere teknik konulkarda destek veriyor ve Türk Loydu tarafından düzenlenen eğitimler, yayınlanan raporlar, Türk denizciliğine katkı sağlıyor. Bu vesile ile Türk Loydu’nun önümüzdeki yıl yaşanacak 60. Kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum” dedi.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ise, yaptığı konuşmasında “Türkiye Denizcilik Federasyonu, bugün kalite yolculuğunda çok önemli bir aşamayı geçmiş oluyor ve bu başarıyı da Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile taçlandırmış oluyor. Denizcilik camiamızda birleştirici görevler üstlenmiş olan TÜRDEF’in birçok faydalı hizmetler gerçekleştireceğinden eminim. Bugün TÜRDEF’in Kalite Yönetim Belgesini takdim etmek için bulunmaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu yola inanmış ve gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber