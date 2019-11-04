MSC’den Türkiye- Rusya arası express servis

Dünyanın en büyük konteyner taşıyıcıları arasında yer alan Mediterranean Shipping Company (MSC) Mersin ve İskenderun bölgelerinden servis ağını genişletiyor.

Bu bağlamda MSC, Rusya’nın önde gelen narenciye tedarikçilerinden Türkiye’nin üreticileri ve ihracatçıları için Mersin ve İskenderun çıkışlı servisine Novorossiysk uğrağını ekledi.

Sonbahar kış döneminde Türkiye’nin Rusya’ya narenciye ihracatına yönelik düzenlenen sezonsal hat ile ihraç ürünlerinin; daha taze, hızlı, güvenli, uygun maliyetlerle ve sürdürülebilir şekilde Mersin ve İskenderun’dan Novorossiysk’e direkt gönderilmesinde avantaj sağlanacak.

Haftalık düzenli gerçekleştirilen seferlerle Mersin’den 4 gün, İskenderun’dan 5 günde Novorossiysk’e direkt ulaşılacak.

Serviste, Tekirdağ,Selanik, Damietta, İskenderun, Mersin, Novorossiysk rotasyonu takip edilecek.

Vira Haber