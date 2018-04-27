M/V Kyzyl 60, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Silah ve mühimmat taşıyan M/V Kyzyl 60, İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.
A+A-
Rusya'ya ait 93 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip M/V Kyzyl 60, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemide Suriye'ye taşınmak üzere silah, mühimmat ve askeri ekipman olduğu belirtiliyor.
Gemiye ait fotoğraflarda URAL 4320 araçlarının bulunduğu görüldü. Rusya'nın Suriye'de yeni bir harekat için sevkiyat yapıyor olabileceği söyleniyor. M/V Kyzyl 60, Karadeniz'e doğru seyrediyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Etiketler : M/V Kyzyl 60, İstanbul, boğaz, İstanbul Boğazı, Rusya, askeri mühimmat, Suriye, Karadeniz, silah, askeri ekipman
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.