Rusya'ya ait 93 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip M/V Kyzyl 60, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemide Suriye'ye taşınmak üzere silah, mühimmat ve askeri ekipman olduğu belirtiliyor.

Gemiye ait fotoğraflarda URAL 4320 araçlarının bulunduğu görüldü. Rusya'nın Suriye'de yeni bir harekat için sevkiyat yapıyor olabileceği söyleniyor. M/V Kyzyl 60, Karadeniz'e doğru seyrediyor.









Vira Haber