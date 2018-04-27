Türk Loydu Vakfı 62. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun hoş geldiniz konuşması ile başlayan 62. Olağan Genel Kurul, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Alper Eralp’in kurum faaliyetlerini takdimi, bilanço ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibrası ile 2018 yılı bütçesinin takdimi, görüşülmesi ve onaylanması ile tamamlandı.



Türk Loydu Genel Kurul’una İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yarımcısı Şadan Kaptanoğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof Dr Oral Erdoğan, TMMOB GMO Başkanı Salih Bostancı ile Türk Loydu’nun eski yöneticilerinin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan delegasyonun katılımlarıyla gerçekleşen genel kurulda Türk Loydu’nun yenilenebilir enerjilerde, raylı sistemlerde ve nükleer alanlarda yapmış olduğu başarılı çalışmaları, uluslarası etkinlikleri ve büyüyen filo yapısı sunuldu.



























Vira Haber