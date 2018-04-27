Titanic II ilk seferine bu yıl çıkacak

Süslü şömineler, mermer lavabolar, şık avizeler ile donatılacak geminin, 400 milyon sterline mal olması bekleniyor.

1912 yılında batmayan gemi olarak suya indirilen ve ilk seferinde sulara gömülen Titanic'in ikincisi inşa ediliyor. Blue Star Line şirketinin sahibi Avustralyalı işadamı ve siyasetçi Clive Palmer'ın Çin'de inşa ettirdiği gemi Titanic'in bire bir kopyası olacak. Bu yıl ilk yolculuğuna çıkacak Titanic II, Çin'in Jiangsu kentinden Dubai'ye doğru hareket edecek.

Yeni Titanic'in içinde bilgisayar ya da televizyon gibi teknoloji ürünlerine yer verilmesinin planlanmadığı açıklandı. Planlarda dikkat çeken tek yeni ekleme, Titanic II'nin güvertesine yerleştirileceği anlaşılan helikopter sahası. Yetkililer, yeni gemide Titanic'ten farklı olarak yeterli sayıda cankurtaran botu bulunacağını ve ayrıca gemide modern gemi terk ve kurtarma sistemlerinin kullanılacağını da belirtti.





Titanic II'nin içinde 20'nci Yüzyıl'ın başlarında kullanılanlara benzer oldukça basit bir spor salonu ve orijinal gemide bulunan havuzun bire bir kopyası olan bir de küçük yüzme havuzu bulunacak.



İnşasının 300 ila 400 milyon sterline mal olacağı tahmin edilen Titanic II'nin içinde 1., 2. ve 3. sınıf olmak üzere ayrılmış 840 kabin bulunacak. Gemi bir seferde 2 bin 435 yolcu ve 900 mürettebatı taşıyabilecek.



Orijinal Titanic'in first class odaları, süslü şömineler, mermer lavabolar ve en iyi meşe paneller dahil olmak üzere en iyi armatürlerle yapılmış. Yeni Titanic'te de en kaliteli malzemeler kullanılacak.



Titanic'in en tanınmış özelliklerinden biri olan büyük merdiven de göz kamaştırıcı ihtişamı ile Titanic II'de yerini alacak.







Titanic'in orijinal radyo odası, son teknoloji Marconi sistemi ile kuruldu. Titanic II'deki Marconi odası, sadece işlevsel bir radyo odası değil, tarihsel bir replika olacak.

Orjinal Titanic gemisinin tam boyutlu bir kopyası olacak Titanic II, 269 metre uzunluğunda, 53 metre yüksekliğinde, 40 bin ton ağırlığında, 9 katlı olacak.

Titanic II'nin planlarında, Titanic'in bire bir kopyası olacağı, dekorasyonda orjinale sadık kalınacağı görüldü. Geminin en büyük odası olan Jacobean tarzı birinci sınıf yemek salonu, Titanic II'de de olacak.,

Vira Haber