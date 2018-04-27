Berk Karadoğan 19. Ulusal Denizkızı Kongresi Başladı

Denizci Öğrenciler Derneği’nin bu yıl kaybettikleri arkadaşları Yönetim Kurulu Üyesi Berk KARADOĞAN’ın adını verdikleri kongreye Türkiye Cumhuriyeti 22. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Emekli Oramiral Metin ATAÇ, Emekli Koramiral Işık BİREN, Deniz Ve İçsular Düzenleme Eğitim Ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Cem ERDEM, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan ÇETİN, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Hüseyin YILMAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet ERGİN, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Oğuz Salim SÖĞÜT, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan DERELİ, Müze Komutanı Kurmay Kıdemli Albay, Küratör, Deniz Tarihçisi Ali Rıza İŞİPEK katılım gösterdi.



Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri AKA katılım gösteremediği için üzüldüğünü belirterek ‘Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Önceden planlanmış bir programım sebebiyle katılamadığım 19. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin başarılı bir şekilde geçmesini diliyor ve tüm katılımcılara en içten selamlarımı sunuyorum.’ mesajını iletti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak ELİTAŞ’ın dokunaklı konuşması ile açılan kongre akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Fuat VAR’ın konuşması ile devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat; derneğin sektöre ışık tuttuğunu ve bu ışığın daha da aydınlanacağına, büyüyeceğine inandığını belirterek gerçekleştirilecek olan kongrenin Türk denizciliğine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını noktaladı.

Kongrenin akıllarda bıraktığı verimlilik, gereklilik ve başarılı algısını konuşmacıların şu sözleriyle gerçekliğe ulaştırdığını göstermiş oldu;

Türkiye Denizcilik Federasyon’u Başkanı Erkan DERELİ konuşmasında ; sivil toplum kuruluşlarını ülkenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Denizkızı kongresinin bir başarı öyküsü olduğundan bahsetti.

Gemi Mühendisleri Odası başkanı Bülent ALNIAÇIK; bu kongrenin denizcilik eğitimine ve sektörüne büyük faydalar sağladığını belirtti. Katılımlarının sürekli olacağına dair odaları adına söz verdi.



Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN; Dikkat edilmesi gerekenin geçen sene konuşulan sorunların bu sene çözülüp çözülmediği. Dünyada römorkör piyasasında ilkleri de gerçekleştirebiliyoruz evet denizcilik olması gereken seviyede değil ama bunlar umudun hala var olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu kongrelerde sorunların açık açık konuşulması ve çözümlerinin bulunması gerektiğini dile getirdi.



İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya şubesinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan ÇETİN; konuşmasında böyle bir derneğin var olması adına onur duyduğunu söyledi.



Deniz Ve İçsular Düzenleme Eğitim Ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Cem ERDEM ; büyük bir samimiyetle bu kongre için teşekkür ettiğini dile getirdi. Tavsiye olarak da yapıcı eleştirilerde bulunulması gerektiğini söyledi.



Bir öğrenci derneği olarak gerçekleştirilmiş olan Berk Karadoğan 19. Ulusal Denizkızı Kongresi organizasyonu büyük övgü ve beğeni aldı.



Kongrenin birinci günü düzenlenilen açılış töreni ardından Ozan ULAŞ’ın şu anı yaşamak ve yaşatmak isimli oturumu ve Türkiye Cumhuriyeti 22. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Emekli Oramiral Metin ATAÇ ve Müze Komutanı Kurmay Kıdemli Albay, Küratör, Deniz Tarihçisi Ali Rıza İŞİPEK’in Deniz Kültürü Ve Tarihi adlı paneli Emekli Koramiral Işık BİREN moderatörlüğünde gerçekleşti. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören panel interaktif bir şekilde tamamlandı.

















Vira Haber

