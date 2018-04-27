BEÜ, Denizcilik Çalıştayı'na yoğun ilgi

Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları VII. Öğrenci Çalıştayı ve Meslek Yüksekokulları XVII. Denizcilik Programları Çalışma Grubu’nun ilk günü tamamlandı. Büyük Anadolu Ereğli Otel’de gerçekleştirilen çalıştaya ilgi yoğun oldu.



Yaklaşık 30 üniversiteden sektörle ilgili yaklaşık 150 öğrenci ve 50 akademisyenin, bürokrat ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştay açılışına Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Ali Azar, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu, Kdz. Bölge Komutanı Vekili Albay Özgür Kirdilli, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Başkanı İrfan Erdem ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Sabah saatlerinde Grafik Tasarım Programı’nın hazırladığı Denizcilik Temalı serginin kurdele kesimiyle start verilen çalıştay, yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ve atölyelerin tanıtımıyla devam etti. Daha sonra alanında uzman katılımcıların eşliğinde paneller gerçekleştirilerek sektör ve sektörün ivmeleri üzerine kapsamlı bilgiler aktarıldı. İlk panel Denizcilik Sektörü Gelecek Vizyonu ve Potansiyel İstihdamlar başlığı altında yapıldı. Öğr. Gör. Turgay Erdemir’in moderatörlüğünde yapılan panele Negmar Denizcilik adına Menderes Yaşar Yıldız, Piri Reis Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Bayer, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Yüksekokulları Eğitiminden Sorumlu Uzman Esat Güzel, bir öğrenci gözüyle denizcilik sektörünün durumu üzerine Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı öğrencisi Ali Rıza Uzuner katıldı. İkinci panel ise A. D. Kara ve Deniz Acenteciliği Başkanı Ali Doğru moderatörlüğünde Pasifik Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akartaş, Atlas Shipping’den Semih Dinçer, Angora Denizcilik ve Tic. Ltd. şirketinden Hakan Çendik, Limaş Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi’nden Kürşat Bal’ın katılımıyla Denizcilik Sektöründe Denizcilik Eğitiminin Yeri ve Kariyer Planlaması üzerine gerçekleştirildi. Katılımcılara ve konuşmacılara hediyeleri takdim edildi.



Çalıştayın ilk günü akşam yemeği ve ardından gençlere yönelik düzenlenen karaoke etkinliği ile son buldu.



Vira Haber