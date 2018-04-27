63. Yönetim Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Akartaş, Yönetim Kurulu üyeleri; Salih Zeki Çakır, Zeynep Pınar Kalkavan Sesel, Bülent Dandin, Hakan Çendik, Cafer Şener, Mahmut Turan, Sinan Atasoy, Yalçın Akın, Adnan Naiboğlu, Fatih Yıldız, Metin Şener, Akif Ural, Şendoğan Göksu, Faruk Emre Yıldıran ve Dernek Müdürü Tibet Özay'ın katılımıyla gerçekleşti.



25 Nisan Çarşamba günü KOSDER merkez binasında yapılan toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) seçim sonuçları, navlun piyasaları, koster yenileme projesi ve KOSDER 3. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.



Toplantı sonunda Başkan Hüseyin Kocabaş, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile yeni dönemde DTO’nun Yönetim Kurulu ve Meslek Komitelerine seçilen KOSDER üyelerine çiçeklerini takdim etti. Elde edilen başarıdan dolayı KOSDER adına onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Kocabaş: "Türk Denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olan Deniz Ticaret Odası seçimlerinde ipi göğüsleyen ve kendilerini sektörün sorunlarına çare olmaya adayan üyelerimize teşekkür ediyor, bu zorlu görevde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.















Vira Haber

