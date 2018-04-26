Çeşme’de Tekneler Çocuklar için yarıştı

Cumartesi sabahı sert bir havanın hakim olduğu Çeşme’de, brifing ardından hakem heyeti tarafından karada tehir ilan edildi. Hakem heyeti tarafından yapılan hava ölçümlerinde, 21 Nisan Cumartesi, gün boyunca rüzgarın 30 knot altına inmemesi nedeniyle yarış yapılamadı. Uzun bekleyiş sonunda akşamüstü 3. Ayak Ödül Töreninde; IRC 1’de LEZİTA LEMON, IRC 2’de ARNES, IRC 3’de AYK - BLUE MİLES, IRC 4’de AYK - LADYSUN, IRC’5 de MİRANDA ve Destek Sınıfında PERLE WHİTE birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

22 Nisan Pazar günü brifing ardından, genç yaşta aramızdan ayrılan Half-Life teknesi ekibinden Burç Durmaz için denizde bir anma töreni gerçekleştirildi. Sonsuzluğa yolcu edilen Burç Durmaz'ı ailesi, sevdiği, arkadaşları ve tüm yelkenci dostları sevgiyle uğurladı. Tören sonrası, ortalama 15 knot altında 2 yarış başarıyla tamamlandı. Kış Trofesi 4. Ayak yarışlarında; IRC 1’de ATLANTİS-X, IRC 2’de ARNES, IRC 3’de AYK-BLUE MILES, IRC 4’de AYK LADY SUN, IRC’5 de MİRANDA ve Destek Sınıfında PRIME TIME birincilik kazandı.

İzmir Kış Trofesi 5. ve son Ayak Yarışları ve trofe kapanış töreni, 19-20 Mayıs tarihlerinde Çeşme’de gerçekleştirilecek.













Vira Haber