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Genç GMO faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor

Genç GMO faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu 21 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi ve Denizcilik Kulübü ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu.

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Mühendisliği ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nı öğrencilere tanıtmak, etkinliklerle öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına, oluşacak ürünlerin sunulmasına ve yayılmasına, öğrenciler arasında etkileşim ve kaynaşmayı sağlamak amacı ile kurulan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu 21 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi ve Denizcilik Kulübü ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu. Kahvaltı sıcak havada geçerken TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Can SERBEST katılım gösterdi.

22 Nisan'da ise Öğrenci Komisyonu oda merkezinde aylık toplantısı gerçekleştirirken TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Can SERBEST ve Caner BAHADIR katıldı.
 

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Vira Haber

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