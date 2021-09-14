Nasrallah: İran'dan gelen ilk petrol gemisi Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaştı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan’a getirilmek üzere İran’dan yola çıkan ilk petrol gemisinin 12 Eylül’de Suriye’nin Banyas Limanı’na ulaştığını duyurdu. Nasrallah yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan devletini zor durumda bırakmamak için, geminin yükünü Lübnan’daki limanlar yerine Banyas Limanı’nda boşaltmasını tercih ettiklerini söyledi. Nasrallah, pazar günü limana ulaşan geminin, yükünü boşaltma işleminin bugün tamamlanacağını, petrolün 16 Eylül Perşembe günü Beka Vadisi’ne nakil işleminin başlayacağını, sonrasında Baalbek bölgesindeki depolara aktarılacağını kaydetti.

Petrolün dağıtımıyla ilgili de bilgi veren Nasrallah, 16 Ekim’e kadar olan süreçte petrolün bir kısmını hibe olarak dağıtacaklarını, diğer kısmını ise ilerleyen günlerde belirlenecek ücret üzerinden satacaklarını dile getirdi. Nasrallah, mazot yüklü ikinci geminin birkaç gün içinde Banyas Limanı’na ulaşacağını, üçüncü geminin idari işlemlerinin tamamlandığını ve yükleme işleminin başladığını, dördüncü geminin getirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Vira Haber