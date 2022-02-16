‘NATO, Akdeniz’deki Tatbikat Sırasında Rus Gemilerine Yönelik Keşif Girişiminde Bulundu’

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “NATO’ya ait fırkateynler, salı günü Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’in doğusunda gerçekleştirdiği planlı tatbikatların bir bölümü esnasında Rus gemilerine yönelik radyo elektronik ve radyo teknik keşif faaliyetleri yürütmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Kaynağa göre Rus füze taşıyıcı kruvazör gemileri, İttifak’ın gemilerinden gelen radar yayılımlarını tespit etti, gemilerin hareket parametrelerini belirledi ve onlara eşlik etti.

Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’deki tatbikatında Pasifik, Kuzey ve Karadeniz filolarından 15 gemi yer alıyor. Bu gemiler arasında Varyag, Mareşal Ustinov füze kruvazörlerinin yanı sıra, Admiral Kasatonov ve Admiral Grigoroviç fırkateynleri yer alıyor. Tatbikattaki amaçlardan biri Rus gemi ve uçaklarının sahte düşmana ait bir donanma grubunun imhasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.