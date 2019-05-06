Nauta Yachts’tan 78 metrelik  ''The Island''

78,4 metrelik konsept süperyat, cömertçe kullanılmış camlar ve geniş çıkma güverteleriyle dikkat çekiyor. Bar ve sualtı ‘nemo lounge’ gibi unsurlarla birlikte iskele ve sancak taraflardan açılan teraslara sahip olan kıç taraftaki beach club alanı, Nauta tarafından ‘Ada’ olarak anılıyor. Beach club, açılan teraslarıyla birlikte tam 280 metre kare bir alan sağlıyor.

İsmini muazzam beach club’ından alan The Island konseptinde, 12 kişilik misafir kapasitesi var. Toplam mürettebat sayısı ise 23 kişi. Süperyatın üst güvertesi sadece tekne sahibine ayrılmış durumda. Tekne sahibi süitinden helikopter pistine doğrudan erişim var.

Süperyatın kıç güvertesinde tuzlu su yüzme havuzu yer alıyor. Havuz kullanılmadığında, tik tabanı hidrolik sistemle yükselerek güverte alanını arttırıyor.

Süperyatın geniş garajı, 9 metrelik bir servis botu ve 10 metrelik bir servis teknesiyle birlikte, çeşitli su sporları oyuncakları ve yelkenli dingi taşıyacak alanı rahatlıkla sunuyor.

Vira Haber