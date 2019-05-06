Negmar’dan iftar ve sahur ikramı

Kaptanlar, iftar veya sahur vakitlerinde yemek molası verirken aynı anda yollarına denizden devam ederek zamandan da tasarruf edecek.

Deniz taşımacılığı sektörünün öncü firması Negmar, Eskihisar Yalova (Tavşanlı) hattında araç ve yolcu taşımacılığı yaptığı feribot seferlerine Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinde de ara vermeden devam edecek.

Denizde iftar ve sahur

Yolcu ve yük taşırken bir yandan da zamanla yarışan kaptanlar, Eskihisar-Yalova hattında karşıya geçmek için Negmar’ı tercih ettiklerinde hem iftar ve sahur vakitleri için ayrıca zaman ayırmayarak vakit kaybetmeyecek, hem de iftar veya sahurlarını denizde yapacaklar.

Kaptanlara ikram

Negmar, Eskihisar-Tavşanlı hattında Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde ve imsak vaktine yaklaşık 1 saat kala başlayan sahurda motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, tır ve otobüs kaptanlarına iftariyelik ve sahurluk ikram edecek. Aynı zamanda feribotlardaki büfelerde iftar ve sahur saatlerinde Ramazan ayına özel menüleriyle Negmar müşterilerinin hizmetinde olacak.

Otomobil gidiş dönüş 125 TL

Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattındaki seferlerine Temmuz 2013 yılında başlayan ve bugüne kadar 1 milyon üzerinde araç ile 7 milyonun üzerinde yolcu taşıyan Negmar, yılda ortalama 40 bin sefer yapıyor. Negmar, Eskihisar-Tavşanlı(Yalova) hattında Otomobil 70 TL Gidiş Dönüş 125 TL, Kamyonet, 80 TL Gidiş-Dönüş 150 TL, Kamyon 135 TL, Gidiş Dönüş 260 TL,Otobüs 135 TL, Gidiş-Dönüş 260 TL, Tır 190 TL, Gidiş-Dönüş, 370 TL Motosiklet 20 TL, Gidiş Dönüş 35 TL, tarifesini uyguluyor.

Vira Haber