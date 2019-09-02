Nehirde kütük taşıma geleneği
Çin'in güneydoğusunda yer alan Nindje kentinin Juzhou köyünde yaşayan köylüler 600 yıllık ilginç bir geleneği yaşatıyor.
A+A-
Tek bambu sopası ile dengede durarak ağaç kütüğünün nehir üzerinde yol alma esasına dayalı "Zhanmu" denilen bu geleneğin ortaya çıkışı, kesilen kütüklerin nehir üzerinde düzgün taşınmasına eşlik etmeden doğmuş.
Günümüzde ise, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çeken geleneksel bir performans haline dönüşmüş ve köylüler bu gösterilerinden gelir elde ediyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler : Çin, Nindje kJuzhou, nehir, bambu
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.