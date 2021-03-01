Netanyahu: İsrail'e Ait Gemide Yaşanan Patlamanın Ardında İran Var

Euronews'in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir gemide meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tuttu, ancak İsrail'in misilleme yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Patlama sonrası, Bahama bandıralı MV Helios Ray isimli otomobil taşıyan kargo gemisinin gövdesinin su düzeyinin hemen üst kısmında, iki tarafta delikler açıldığı belirtilmişti.

Gemi, Singapur'a gidecekti ancak aldığı hasarın ardından tamir edilmek üzere Dubai'ye getirildi.

Netanyahu, kamu yayıncısı Kan radyosuna verdiği demeçte, "Bu gerçekten de İran'ın yaptığı bir eylemdi, bu çok açık." dedi. Ancak Netanyahu, iddiasına herhangi bir kanıt sunmadı.

Ayrıca Başbakan Netanyahu, İsrail'in misilleme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya, İran'ın nükleer kapasite geliştirmesini engelleme konusundaki kararlılıklarıyla ilgili daha önceki açıklamalarını tekrarlayarak yanıtladı.

Netanyahu, “İran İsrail'in en büyük düşmanı, onu durdurmaya kararlıyım. Onu (İran) tüm bölgede vuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kan Radyosu ise, Netanyahu ile mülakatın pazar gecesi, Suriye yönetiminin, İsrail'i Şam'ın güney bölgesine saldırı düzenlemekle suçlamasından önce kaydedildiğini bildirdi.

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