Nijerya’da korsan saldırılarının ardı arkası kesilmiyor

Nijerya Uluslararası Denizcilik Dairesi'nin (IMB) raporuna göre, Gine Körfezi'nde bu yılın 9 ayında 156 korsan saldırı gerçekleşti.

Raporda, "Nijerya deniz kuvvetlerinin güvenlik önlemlerine rağmen Gine Körfezi'ndeki korsanlık faaliyetleri bir önceki yıla göre arttı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, 107 geminin silahlı kişiler tarafından ele geçirildiği, 32 geminin ele geçirilmeye çalışıldığı, 13 geminin ateşe verildiği ve 4 geminin de kaçırıldığı kaydedildi.

Korsan saldırılar nedeniyle 112 mürettebat rehin alındı ve 39 mürettebat da kaçırıldı.

Saldırıya uğrayan gemiler arasında 56 tanker, 51 kuru yük gemisi ve 13 de konteynır gemisi yer aldı.

2017 yılının 9 ayında ticari gemilere yönelik 121 silahlı saldırı yaşanmıştı.

Vira Haber