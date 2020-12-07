Nijerya'da Polisleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 6 Ölü

Bayelsa Eyelati Polis Sözcüsü Asinmi Butswat, yaptığı açıklamada, Yenagoa bölgesindeki Oporoma Gölü'nde 11 polisi taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Butswat, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 polisin cesedini ulaşıldığını söyledi.

Bölgede, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Butswat, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Vira Haber