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Nijerya'da Polisleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 6 Ölü

Nijerya'da Polisleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 6 Ölü

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde polisleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Bayelsa Eyelati Polis Sözcüsü Asinmi Butswat, yaptığı açıklamada, Yenagoa bölgesindeki Oporoma Gölü'nde 11 polisi taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Butswat, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 polisin cesedini ulaşıldığını söyledi.

Bölgede, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Butswat, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Vira Haber

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