Nijerya'dan korsanlarla mücadele hamlesi

Korsanlık nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'nde 1500 Nijeryalı asker konuşlandırıldı.

Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo, yaptığı açıklamada, Gine Körfezi'nde korsancılığa karşı operasyonlar başlatıldığını belirtti.

Operasyonlar kapsamında bölgeye 1500 askerin sevk edildiğini kaydeden Gambo, 13 savaş gemisi ve 2 helikopterin de gönderildiğini söyledi.

Gambo, Gine Körfezi'ndeki operasyonlara üç yabancı donanmanın da katılacağını ifade etti.

GİNE KÖRFEZİ, EN ÇOK MÜRETTEBATIN KAÇIRILDIĞI BÖLGE

Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.

Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.

Saldırıların küresel ekonomiye maliyeti 818 milyon dolar olarak hesaplandı.

Vira Haber