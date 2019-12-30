Nippon Paint Marine’de yılbaşı daveti

Nippon Paint Marine Genel Müdürü Kapt. Baybora Yıldırım, firma olarak verdikleri yılbaşı davetini geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Nippon Paint Marine’nin hem ürün kalitesi hem de müşteri portföyü olarak büyümeye devam ettiğini belirten Yıldırım, herkesin 2020 yılının mutlu ve sağlıklı geçmesini diledi.

Davete İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Üyesi Yıllmaz Onur, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Erkan Dereli, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Feramuz Aşkın, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Müh. İlker Meşe, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak ile beraber Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun katıldı.

Vira Haber