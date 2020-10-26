İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. SAVUNMA SANAYİ

  3. "Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın Deniz Safhası Tamamlandı
"Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın Deniz Safhası Tamamlandı

"Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın Deniz Safhası Tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi'nde icra edilen "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası sona erdi.

A+A-

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığı belirtilerek, tatbikata katılan gemilerin Alsancak Limanı'na döndüğü bildirildi. 

Vira Haber

Bu haber toplam 200 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.