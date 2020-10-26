"Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın Deniz Safhası Tamamlandı
Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi'nde icra edilen "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası sona erdi.
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığı belirtilerek, tatbikata katılan gemilerin Alsancak Limanı'na döndüğü bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : nusret 2020, mayın davet tatbikatı, ege denizi
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