Ocean Cay MSC Marine Reserve açılıyor

Ocean Cay MSC Marine Reserve, MSC Cruises için, bir zamanlar endüstriyel kazı alanı olan bu bölgeyi çarpıcı bir tropikal bir destinasyon haline getirmesi ve geliştirilmesi için birden fazla ortak ve yüklenici firma ile çalıştığı uzun süreli bir proje oldu.

MSC Cruises’un bu adanın tamamen çevre dostu hale getirilmesi ve sürdürülebilir olması konusundaki kararlılığı ile projede çeşitli değişiklikler yaşandı. Adanın, misafirlerini Kasım ayı ortasında ağırlamaya hazır olması öngörülürken, son aşamaya gelindiğinde olumsuz hava koşulları ve yaşanan son dakika operasyonel sorunlar, adanın hizmete giriş sürecini yavaşlattı.

İlk olarak şirket, Dorian Kasırgası’nın ardından 600 işçisinin tasfiye edilmesine rağmen projeyi zamanında tamamlamak için çeşitli önlemler almıştı. Bununla birlikte, kasırgayı takip eden haftalarda yaşanan sert ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte ortaya çıkan olumsuz hava koşulları bir kaç gün boyunca ek gecikmelere sebep oldu.

Bununla birlikte, adanın belirli bölgelerinde kumun tasviye edilmesiyle ilgili son dakika ortaya çıkan sorunlar, ikinci dalgakıran ve çevre düzenlemelerinin Şirket'in çevresel kriterlerine tamamen uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar, konuk deneyimini etkileyebilecek operasyonel sorunlar sebebiyle çeşitli gecikmeler yaşandı.

Vira Haber