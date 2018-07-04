ODEMED Yönetiminden KOSDER’e ziyaret

Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Hüseyin Kocabaş’ı ziyaret etti.

Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği (ODEMED) Yönetim Kurulu mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda seçilmelerinin ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dernek yapılanmasını baştan aşağı değiştiren yönetim sektör ziyaretlerinin ilkini gerçekleştirdi.

ODEMED ve KOSDER yönetimlerinin gerçekleştirdiği görüşmede ‘Koster Filosu Yenileme Projesi’ başta olmak üzere denizcilik sektörünün sorunları, şubat ayında yayınlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, denizcilik eğitimi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Vira Haber