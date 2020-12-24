ODEMED'ten Piri Reis Üniversitesi'ne Ziyaret

Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'ı ziyaret etti.

Dernek ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Dernek başkanımız Sn. Teoman Mustafa Akyol, yönetim kurulu üyemiz Sn. Emrah Demir, okul müdürümüz Sn. Erol Gündoğdu ve müdür yardımcımız Sn. Orhan Batbay; Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'ı ziyaret etmişlerdir.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimini daha kaliteli hale getirmek için görüşmeler yapılmıştır. Toplantı sonucunda işbirlikleri ve güzel projeler için karşılıklı görüş birliğine varılmıştır. Detaylar yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Vira Haber