Okyanusta Ölüm Duvarları Dolaşıyor

30 yıl önce Birleşmiş Milletler kararıyla kullanımı yasaklanan bu ağlar, yasal olmayan şekilde açık denizlerde kullanılmaya devam ediyor. Bu yasağın artık delinemeyeceği güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması*talep ediyoruz ve bunun gerçekleşmesine çok yakınız. İnsan faaliyetlerine kapalı okyanus koruma alanlarının oluşturulmasına ihtiyacımız var.

Greenpeace’in Hint Okyanusu’nda yaptığı araştırmaya göre;

• Son 50 yılda o bölgedeki köpekbalığı popülasyonu yüzde 85 azaldı.

• Araştırmalarımız sırasında yedi botun 33 kilometre uzunluğunda iki duvar ağı örerek galsama ağları kullandığına ve şeytan vatozları gibi tehlike altındaki türleri balıklarla birlikte yakaladıklarına (hedef dışı-by catch) tanık olduk.

• Bölgede uluslararası kurallara uymaksızın 100 gemiyle faaliyet gösteren ve hızla artan bir kalamar avcılığı var.

Endüstriyel balıkçılık okyanuslardaki yaşamı tehdit ediyor. Yaşamı ve doğayı korumak için Birleşmiş Milletler’den okyanus koruma alanları oluşturulmasını talep ediyoruz!Bunu birlikte başarabiliriz. Bize katıl, imza ver.

https://act.greenpeace.org/page/41765/petition/1?ea.tracking.id=fromemail&utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=okyanus&utm_content=210602-CAM-Okyanus-ACT-DEV&ea.url.id=5334303

Greenpeace de dahil olmak üzere pek çok sivil toplum örgütünün baskısı sonucunda Ocak 2015’te hükümetler, ulusal sınırların ötesindeki deniz yaşamının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için yasal olarak bağlayıcı yeni bir uluslararası anlaşmanın (“Küresel Okyanus Anlaşması”) görüşmelerine başlanacağını duyurdu. Eylül 2018’de başlayan bu görüşmelerin üçüncüsü Ağustos 2019’da New York’ta yapıldı. Kovid-19 nedeniyle aksayan sürecin 2021 yılında tamamlanması bekleniyor. Okyanusları zararlı insan faaliyetlerinden korumak için “okyanus koruma alanlarının” oluşturulmasını sağlayacak güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması’na ihtiyaç var.

Kaynak: Deniz Kartalı