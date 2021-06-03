Türk Denizcilik Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Eğitim Biriminden Vurgun Karayel’in moderatörlüğünde yapılan seminerde; denizcilik eğitimindeki sıkıntılar ve çözüm yolları konuşuldu.

‘Türk Denizcilik Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı seminerde; Staj Sorunu, Mezunların İstihdam Sorunu, Yabancı Dil Sorunu, Simülatör Sorunu, Akademisyen ve Denizci Eğitimci Yetiştirilmesinde Nasıl Katkı Sağlanabilir? Konuları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır: “Deniz Ticaret Odamızın çok önemli meslek komitesi, deniz eğitimi ve ilave olarak meclis bünyesindeki istihdam ve eğitim komisyonunun çalışmaları ve önerileri doğrultusunda; böyle bir ihtiyaç olduğu göz önüne alındı. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türk denizciliğinin sorun sıralamasında; en önemli başlıklardan bir tanesi; Türk denizcilik eğitimidir. Yıllar boyunca bu sorun devam etti. Gelişen şartlarla birlikte bazı alanlarda daha da arttı."

“ÖNERİ VE GÖRÜŞLER ÇOK DEĞERLİ OLACAKTIR”

"Denizcilik eğitiminin masa yatırıldığı birçok çalışmaya katıldım. Elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Önemli olan; bu sorunların nasıl çözüleceğini bulmaktır. Yeni görüş ve önerileri paylaşmaktır. Bu çözümleri; idaremizle, ilgili bakanlarımızla, Yüksek Öğretim Kurumu ile paylaşıp bu sorunların nasıl çözüme kavuşacağıyla ilgili görüşler elde etmektir. Bu anlamda; bugünkü öneri ve görüşler; bilhassa çözüm önerileri çok değerli olacaktır. Bu çalışmada emeği geçen, sunumlarıyla katkılar sağlayan değerli akademisyenlerimize, hocalarımıza, sektör mensuplarımıza, komisyon ve komite üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ARMATÖRLER BİRLİĞİ VE KOSDER, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ADINA ÇOK ÖNEMLİ İKİ KURUM”

Salih Zeki Çakır, konuşmasının devamında: “Gemide yaşanan stajyer sorunları ile ilgili bir panel düzenledik. Bu konunun tüm detaylarını tartıştık. Bu duruma iki pencereden bakıyoruz. Birincisi; staj talebi, ikincisi de bunu karşılayacak olan armatörler.

Bu anlamda sektörde iki önemli kurum var. Armatörler Birliği ve KOSDER. Toplantılar yapıp sorunlar çözüme kavuşturulabilir. Bu sorunu bir de armatörün ağzından dinlemek gerekiyor. Gemideki stajyerler ile yaşanılan sorunları dinlemek gerekiyor.

Bu bağlamda; benzer bir toplantı yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Mümkünse; armatörlerin personel müdürleri ile bir araya gelinmeli. Öneriler göz önüne alınarak bir "stajyer prosedürü" oluşturulmalı. Bu anlamda bir prosedür; gemilerin ve çalışanlarının işini kolaylaştırır ve daha sistemli bir hâle getirir. Bu prosedürlerin uygulandığı büyük şirketler olduğunu da biliyoruz. Hedef tarafların Armatör Birliği ve KOSDER üyeleri; kendi üyeleri nezdinde farkındalık oluşturabilir. Böyle bir çalışmaya da imza atılabilir.” şeklinde konuştu.

“BU ÇALIŞMA KARARLILIĞIMIZI HAYATA GEÇİRMEK İÇİN BİZE YOL GÖSTERECEK”

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: “Denizcilik eğitimindeki sorunları hepimiz biliyoruz. Seminerdeki 6 madde; gündemimizde olan 6 madde. Karşılaştığımız sıkıntıların farkındayız. Bunların çözümüne yönelik arayışlarımız doğrultusunda yaptığımız bir çalışmaydı. Faydalı ve neticeye yönelik konuşmalar yapıldığı konusunda eminim. Deniz Ticaret Odası olarak değerlendirip çözüm yolunda ne yapabileceğimize bakacağız ve yapabildiğimizin en fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; bağış yaptığımız tek konu; denizcilik eğitimi. Kaynaklar var. Bu kaynakları doğru ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kullanma yönündeki kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Bu çalışma da; bu kararlılığımızı hayata geçirmek için bize yol gösterecek. “ dedi.

Vira Haber