TMMOB GMO Tarafından Yayınlanan Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi TR Dizin Listesinde!

Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi 2020 yılından itibaren YÖK ve Üniversitelerarası Kurul’un atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir dizin olan TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin adlı tam metin veri tabanına alındı.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası yayını olan ve 1955 yılından itibaren yayınlanan Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, 60 yılı aşkın süredir her kademeden Gemi Mühendisi'nin buluşmasını sağlayan denizcilik sektörünün habercisi niteliğindedir.

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